Влада Гонконгу ухвалила законопроєкт про поступову ліквідацію крихітного та неякісного житла. Це помешкання площею до 8 квадратів, які називають "квартирами-трунами" та "квартирами-клітками".

Уряд вживає заходи у відповідь на заклик Пекіна покращити умови проживання місцевим. У "трунах-клітках" живуть не лише вразливі верстви населення, а й звичайні робітники та студенти. Причина у дуже дорогій оренді, розповідає 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Яким тепер буде доступне житло в Гонконгу?

Згідно з новим законопроєктом, мінімальна площа житла тепер становитиме щонайменше 8 квадратних метрів. Окрім того, в кожному помешканні має бути окрема ванна кімната, засоби пожежної безпеки, освітлення та вентиляція.

Чи покращить таке рішення ситуацію із житлом наразі не зрозуміло. Існує думка, що ці кроки призведуть до зростання орендної плати. Пропозицій доступного житла і так небагато, а після переоблаштування орендодавці можуть захотіти більше.



Квартира-труна в Гонконгу / Фото Benny Lam

Згідно з березневим опитуванням, середній дохід орендарів становив 7200 гонконгських доларів, що дорівнюють 925 доларів США на місяць. Водночас середня орендна плата за квартиру в окремих будинках становила 4500 гонконгських доларів. Зрозуміло, що для літніх людей, молодих працівників та іммігрантів ця сума надто велика. Власне й тому вони обирали "квартири-труни".

Що вміщує "квартира-труна"?

За даними місцевого видання HKFP, це житло площею кілька квадратів, де поміщається одне ліжко та деякі особисті речі.

Майже рік тому огляд таких помешкань зробив відомий тревел-блогер Дрю Бінскі. Він розповів, що в багатьох таких "квартирах" не можна нормально встати чи лягти з витягнутими ногами – місця вкрай мало. "Квартири-труни", по суті, облаштовують всередині звичайних квартир, ставлячи перегородки.