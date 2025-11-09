Ціни на житло у Великій Британії б'ють рекорд: скільки коштують квартири в різних регіонах

Середня ціна на житло у Великій Британії у жовтні підскочила до нового рекордного рівня. Вона становить 299 862 фунти стерлінгів (майже 16,5 мільйона гривень).

Вартість нерухомості у Великій Британії зросла на 0,6% у жовтні після падіння на 0,3% у вересні, повідомляє Independent, яке цитує 24 Канал. Річне зростання прискорилося до 1,9% із 1,3% у вересні.

Яка середня ціна на житло у Британії?

Аманда Брайден, голова відділу іпотечного кредитування Halifax, зазначила, що у жовтні фіксували найбільше щомісячне зростання цін на житло у Великій Британії з січня цього року.

Це доводить типову ціну на нерухомість до 299 862 фунтів стерлінгів – найвищого показника за всю історію спостережень,

– наголосила вона.

Попит залишається стабільним, хоча доступність і високі ціни ускладнюють покупку. Банк Англії залишив базову ставку на рівні 4%, а середні фіксовані ставки за іпотеками знизилися нижче 5%, що створює вигідніші умови для покупців. Експерти відзначають: ринок демонструє стійкість і поступове покращення доступності, а продавці пропонують більш конкурентні ціни, що відкриває можливості для покупців, особливо тих, хто вперше купує житло.

Скільки коштують квартири в регіонах?

Ціни на нерухомість відповідно до даних Halifax у більшості регіонів зросли як за місяць, так і за рік.

Східний Мідленд (Ноттінгем, Лестер, Лінкольн, Дербі, Нортгемптон) – 244 989 фунтів стерлінгів (13 482 349 гривень);

Східна Англія (Кембридж, Лутон) – 334 934 фунти стерлінгів (18 431 848 гривень);

Лондон — 542 273 фунти стерлінгів (29 844 485 гривень);

Північно-Східна Англія (Ньюкасл-апон-Тайн, Тайнсайд) – 180 924 фунти стерлінгів (9 959 248 гривень);

Північно-Західна Англія (Ліверпуль, Манчестер) – 244 774 фунти стерлінгів (13 470 075 гривень);

Північна Ірландія – 219 646 фунтів стерлінгів (12 092 403 гривні);

Шотландія – 216 051 фунт стерлінгів (11 887 563 гривні);

Південно-Східна Англія (Оксфорд, Портсмут, Саутгемптон) – 388 235 фунтів стерлінгів (21 361 412 гривень);

Південно-Західна Англія (Бристоль, Ексетер, Глостер) – 305 109 фунтів стерлінгів (16 791 206 гривень);

Уельс – 229 558 фунтів стерлінгів (12 633 241 гривня).

Найдорожчим регіоном, як і раніше, залишається Лондон, тоді як Північно-Східна Англія демонструє найвищі темпи зростання цін на житло.

Якими є ціни на нерухомість у країнах Європи?

У двадцяти найбільших містах Німеччини середня вартість квадратного метра житла становить 4 265,62 євро – це на 3,43% більше, ніж торік. У більшості міст ціни зросли, за винятком Білефельда, Бохума та Мюнхена, де зафіксовано незначне зниження. Найпомітніше подорожчання зафіксували в Ессені, Бонні та Дюссельдорфі.

У більшості великих міст Польщі зафіксовано зниження вартості квартир у новобудовах. Зростання цін спостерігалося лише у Варшаві та Вроцлаві. Найдорожче житло, як і раніше, у столиці, де квадратний метр коштує близько 208,5 тисячі гривень.

У Чехії ціни на житло залишаються стабільно високими – зниження не відбулося ні за рік, ні за квартал. У третьому кварталі в Празі середня ціна на вторинне житло піднялася на 21% у порівнянні з минулим роком, досягнувши майже 158 тисяч гривень за квадратний метр.