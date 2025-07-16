У яких областях найбільше зріс попит на вторинну нерухомість в Україні
- Попит на вторинні квартири зріс до 35% у деяких областях.
- Лідером серед них є Тернопільщина, де зацікавленість покупців вже у 18 разів перевищує кількість пропозицій.
Попит на вторинні квартири протягом червня переважно зменшився. Однак у деяких областях зацікавленість покупців зросла аж на 28 – 35%.
Найбільше попит на купівлю вторинних квартир зріс у Тернопільській області. Про це свідчать аналітичні дані українського маркетплейса DIM.RIA, повідомляє 24 Канал.
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Де найбільше зріс попит і чи вплинуло це на ціни?
Значний спалах попиту на вторинну нерухомість зафіксовано у Тернопільській (+35%), Сумській (+28%) та Івано-Франківській (+13%) областях.
На Тернопільщині такі зміни вплинули на співвідношення пропозиції та попиту. Станом на червень цей показник становить 1 до 18-ти.
Як змінився попит на квартири / Аналітика DIM.RIA
Що стосується цін на житло, то в усіх трьох областях вартість майже не змінилася, а подекуди навіть знизилася від -2 до -6%.
Ціни на вторинному ринку по Україні / Аналітика DIM.RIA
У яких областях найвищі ціни на вторинне житло?
- Однокімнатні квартири: Львівська, Закарпатська, Вінницька, Івано-Франківська, Рівненська.
- Двокімнатні квартири: Львівська, Закарпатська, Івано-Франківська, Чернівецька, Вінницька.
- Трикімнатні квартири: Львівська, Чернівецька, Закарпатська, Одеська, Вінницька.
Аналітики DIM.RIA аналізують Київ та область окремо. Відтак столиця завжди посідає перше місце в рейтингу, а Київщина зазвичай входить до десятка областей із найвищими цінами в Україні.