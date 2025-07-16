Найбільше попит на купівлю вторинних квартир зріс у Тернопільській області. Про це свідчать аналітичні дані українського маркетплейса DIM.RIA, повідомляє 24 Канал.

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Де найбільше зріс попит і чи вплинуло це на ціни?

Значний спалах попиту на вторинну нерухомість зафіксовано у Тернопільській (+35%), Сумській (+28%) та Івано-Франківській (+13%) областях.

На Тернопільщині такі зміни вплинули на співвідношення пропозиції та попиту. Станом на червень цей показник становить 1 до 18-ти.



Як змінився попит на квартири / Аналітика DIM.RIA

Що стосується цін на житло, то в усіх трьох областях вартість майже не змінилася, а подекуди навіть знизилася від -2 до -6%.



Ціни на вторинному ринку по Україні / Аналітика DIM.RIA

У яких областях найвищі ціни на вторинне житло?

Однокімнатні квартири: Львівська, Закарпатська, Вінницька, Івано-Франківська, Рівненська.

квартири: Львівська, Закарпатська, Вінницька, Івано-Франківська, Рівненська. Двокімнатні квартири: Львівська, Закарпатська, Івано-Франківська, Чернівецька, Вінницька.

квартири: Львівська, Закарпатська, Івано-Франківська, Чернівецька, Вінницька. Трикімнатні квартири: Львівська, Чернівецька, Закарпатська, Одеська, Вінницька.

Аналітики DIM.RIA аналізують Київ та область окремо. Відтак столиця завжди посідає перше місце в рейтингу, а Київщина зазвичай входить до десятка областей із найвищими цінами в Україні.