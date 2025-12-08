"Літаюча тарілка" на Либідській: як виглядатиме будівля після реставрації

У соцмережах оприлюднили проєкт реставрації відомої "Літаючої тарілки" у Києві. Будівлю планують оновити та пристосувати під громадські й комерційні функції зі збереженням її зовнішнього вигляду.

"Літаюча тарілка" розташована на Либідській площі, поруч зі станцією метро Либідська. Будівлю звели у 1970-х роках як частину комплексу Інституту науково-технічної інформації, пише 24 Канал з посиланням на фейсбук.

Дивіться також Звідки у Львові взялася своя "Китайська стіна": чи справді цей будинок найдовший у місті

Автором проєкту став архітектор Флоріан Юр'єв. Споруда отримала круглу форму у вигляді "тарілки" та спеціальне акустичне призначення для лекцій і концертів. Упродовж останніх років будівля фактично не використовувалася та залишалася у занедбаному стані.

Чому вирішили проводити реставрацію?

Питання відновлення "Літаючої тарілки" знову актуалізувалося через фізичний знос конструкцій та розвиток території навколо Либідської площі. Будівля втратила частину інженерних мереж, а внутрішні приміщення поступово руйнувалися.

Активісти Savekyivmodernism звернулися до Київської міської прокуратури щодо збереження об'єкта модерністської спадщини. Після цього підготували проєкт, який має визначити подальше функціональне призначення споруди.

Реставрація у Києві / Фото соцмережі "Літаюча тарілка"

Хто розробив проєкт відновлення?

Проєкт реставрації підготували за участі балансоутримувача будівлі та профільних проєктних організацій. Документацію розробляли з урахуванням вимог до об'єктів архітектурної спадщини та містобудівних умов цієї частини столиці.

Розробники заявляють про збереження основного силуету споруди, без змін форми та опорних конструкцій, які є ключовою впізнаваною рисою будівлі.

Що передбачає оновлення будівлі?

Проєктом заплановано повне оновлення внутрішніх приміщень. Будівлю планують адаптувати під громадське використання – у ній можуть з'явитися заклади харчування, виставкові простори, бібліотека та музейні зони.

Інтер'єр проєкту / Фото соцмережі "Літаюча тарілка"

Також передбачене перепланування частини внутрішніх приміщень. Саме ці пункти стали предметом обговорень через можливу втрату елементів оригінального інтер'єру.

Як виглядатиме "Літаюча тарілка" після реставрації?

Згідно з оприлюдненими візуалізаціями, після оновлення зовнішній вигляд будівлі планують зберегти без змін. Кругла форма, силует та розміщення на опорах залишаться такими ж, як і раніше.

Водночас інтер'єри пропонують виконати у сучасному стилі з використанням скла, металу та нових світлових рішень. Усередині передбачене нове зонування простору, відкриті зали та оновлені інженерні мережі.

Проєкт також передбачає появу публічних зон та доступу до круглої частини будівлі для відвідувачів. Частину історичних елементів внутрішнього оздоблення у новому вигляді не відтворюють.

Що було відомо раніше?