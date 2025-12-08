"Летающая тарелка" на Лыбедской: как будет выглядеть здание после реставрации
- Проект реставрации "Летающей тарелки" в Киеве предусматривает сохранение внешнего вида здания и адаптацию для общественных и коммерческих функций.
- Внутри здание обновят с использованием современных материалов и создадут новые публичные зоны, хотя некоторые исторические элементы интерьера не воссоздадут.
В соцсетях обнародовали проект реставрации известной "Летающей тарелки" в Киеве. Здание планируют обновить и приспособить под общественные и коммерческие функции с сохранением его внешнего вида.
"Летающая тарелка" расположена на Лыбедской площади, рядом со станцией метро Лыбедская. Здание возвели в 1970-х годах как часть комплекса Института научно-технической информации, пишет 24 Канал со ссылкой на фейсбук.
Автором проекта стал архитектор Флориан Юрьев. Сооружение получило круглую форму в виде "тарелки" и специальное акустическое назначение для лекций и концертов. В последние годы здание фактически не использовалось и оставалось в запущенном состоянии.
Почему решили проводить реставрацию?
Вопрос восстановления "Летающей тарелки" снова актуализировался из-за физического износа конструкций и развития территории вокруг Лыбедской площади. Здание потеряло часть инженерных сетей, а внутренние помещения постепенно разрушались.
Активисты Savekyivmodernism обратились в Киевскую городскую прокуратуру по сохранению объекта модернистского наследия. После этого подготовили проект, который должен определить дальнейшее функциональное назначение сооружения.
Реставрация в Киеве / Фото соцсети "Летающая тарелка"
Кто разработал проект восстановления?
Проект реставрации подготовили при участии балансодержателя здания и профильных проектных организаций. Документацию разрабатывали с учетом требований к объектам архитектурного наследия и градостроительных условий этой части столицы.
Разработчики заявляют о сохранении основного силуэта сооружения, без изменений формы и опорных конструкций, которые являются ключевой узнаваемой чертой здания.
Что предусматривает обновление здания?
Проектом запланировано полное обновление внутренних помещений. Здание планируют адаптировать под общественное использование – в нем могут появиться заведения питания, выставочные пространства, библиотека и музейные зоны.
Интерьер проекта / Фото соцсети "Летающая тарелка"
Также предусмотрена перепланировка части внутренних помещений. Именно эти пункты стали предметом обсуждений из-за возможной потери элементов оригинального интерьера.
Как будет выглядеть "Летающая тарелка" после реставрации?
Согласно обнародованным визуализациями, после обновления внешний вид здания планируют сохранить без изменений. Круглая форма, силуэт и размещение на опорах останутся такими же, как и раньше.
В то же время интерьеры предлагают выполнить в современном стиле с использованием стекла, металла и новых световых решений. Внутри предусмотрено новое зонирование пространства, открытые залы и обновленные инженерные сети.
Проект также предусматривает появление публичных зон и доступа к круглой части здания для посетителей. Часть исторических элементов внутренней отделки в новом виде не воспроизводят.
Что было известно ранее?
Напомним, в 2019 году 24 Канал сообщал о разработке проекта реставрации. Активисты представили проект "Летающей тарелки" в Киеве, предусматривая более многофункциональное пространство.
Реализация проекта может стоить 836 тысяч долларов США, а застройщик заверил, что объект будет сохранен, но с современными изменениями.