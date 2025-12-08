"Летающая тарелка" на Лыбедской: как будет выглядеть здание после реставрации

В соцсетях обнародовали проект реставрации известной "Летающей тарелки" в Киеве. Здание планируют обновить и приспособить под общественные и коммерческие функции с сохранением его внешнего вида.

"Летающая тарелка" расположена на Лыбедской площади, рядом со станцией метро Лыбедская. Здание возвели в 1970-х годах как часть комплекса Института научно-технической информации, пишет 24 Канал со ссылкой на фейсбук.

Автором проекта стал архитектор Флориан Юрьев. Сооружение получило круглую форму в виде "тарелки" и специальное акустическое назначение для лекций и концертов. В последние годы здание фактически не использовалось и оставалось в запущенном состоянии.

Почему решили проводить реставрацию?

Вопрос восстановления "Летающей тарелки" снова актуализировался из-за физического износа конструкций и развития территории вокруг Лыбедской площади. Здание потеряло часть инженерных сетей, а внутренние помещения постепенно разрушались.

Активисты Savekyivmodernism обратились в Киевскую городскую прокуратуру по сохранению объекта модернистского наследия. После этого подготовили проект, который должен определить дальнейшее функциональное назначение сооружения.

Реставрация в Киеве / Фото соцсети "Летающая тарелка"

Кто разработал проект восстановления?

Проект реставрации подготовили при участии балансодержателя здания и профильных проектных организаций. Документацию разрабатывали с учетом требований к объектам архитектурного наследия и градостроительных условий этой части столицы.

Разработчики заявляют о сохранении основного силуэта сооружения, без изменений формы и опорных конструкций, которые являются ключевой узнаваемой чертой здания.

Что предусматривает обновление здания?

Проектом запланировано полное обновление внутренних помещений. Здание планируют адаптировать под общественное использование – в нем могут появиться заведения питания, выставочные пространства, библиотека и музейные зоны.

Интерьер проекта / Фото соцсети "Летающая тарелка"

Также предусмотрена перепланировка части внутренних помещений. Именно эти пункты стали предметом обсуждений из-за возможной потери элементов оригинального интерьера.

Как будет выглядеть "Летающая тарелка" после реставрации?

Согласно обнародованным визуализациями, после обновления внешний вид здания планируют сохранить без изменений. Круглая форма, силуэт и размещение на опорах останутся такими же, как и раньше.

В то же время интерьеры предлагают выполнить в современном стиле с использованием стекла, металла и новых световых решений. Внутри предусмотрено новое зонирование пространства, открытые залы и обновленные инженерные сети.

Проект также предусматривает появление публичных зон и доступа к круглой части здания для посетителей. Часть исторических элементов внутренней отделки в новом виде не воспроизводят.

Что было известно ранее?