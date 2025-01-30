У Львові продають квартиру розміром з комірчину за 1,4 мільйона гривень: ось фото

У Галицькому районі Львова продають квартиру-студію за 34 тисячі доларів. Це понад 1,4 мільйона гривень.

Житло розташоване в центральному районі, тому ціна може здатися виправданою. Однак площа помешкання становить лише 14 квадратних метрів, пише 24 Канал, посилаючись на оголошення з OLX.

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Який вигляд має "елітна" смартквартира

Смартквартира розташована на першому поверсі триповерхового будинку. Там зроблений євроремонт, є меблі та техніка.

Крихітна квартира розміром з комірчину / Фото OLX

Також автор оголошення виокремив такі переваги:

підігрів підлоги;

наявність підвалу;

окремий вхід із дворика.

У квартирі є крихітна ванна кімната з туалетом та душем.



Маленька ванна кімната / Фото OLX

Чи справді ціна завищена

За даними ЛУНу, середня вартість квадратного метра на вторинці Львова становить 1500 доларів. Якщо квартира коштує 34 тисячі доларів, то вартість одного квадрата становить 2 428 тисяч доларів. Тобто ціна в 1,5 раза вища за середню в місті.

Навіть якщо брати до уваги вартість у Галицькому районі (1800 доларів за квадрат), ціна за смартквартиру однаково завищена.