Жилье расположено в центральном районе, поэтому цена может показаться оправданной. Однако площадь квартиры составляет всего 14 квадратных метров, пишет 24 Канал, ссылаясь на объявление с OLX.

Обратите внимание Львов, Ужгород или Ивано-Франковск: где выгоднее покупать квартиру в начале 2025 года

Как выглядит "элитная" смартквартира

Смартквартира расположена на первом этаже трехэтажного дома. Там сделан евроремонт, есть мебель и техника.

Крошечная квартира размером с кладовку / Фото OLX

Также автор объявления выделил следующие преимущества:

подогрев пола;

наличие подвала;

отдельный вход с дворика.

В квартире есть крошечная ванная комната с туалетом и душем.



Маленькая ванная комната / Фото OLX

Действительно ли цена завышена

По данным ЛУНа, средняя стоимость квадратного метра на вторичке Львова составляет 1500 долларов. Если квартира стоит 34 тысячи долларов, то стоимость одного квадрата составляет 2 428 тысяч долларов. То есть цена в 1,5 раза выше средней в городе.

Даже если брать во внимание стоимость в Галицком районе (1800 долларов за квадрат), цена за смартквартиру все равно завышена.