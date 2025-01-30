Жилье расположено в центральном районе, поэтому цена может показаться оправданной. Однако площадь квартиры составляет всего 14 квадратных метров, пишет 24 Канал, ссылаясь на объявление с OLX.
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Как выглядит "элитная" смартквартира
Смартквартира расположена на первом этаже трехэтажного дома. Там сделан евроремонт, есть мебель и техника.
Крошечная квартира размером с кладовку / Фото OLX
Также автор объявления выделил следующие преимущества:
- подогрев пола;
- наличие подвала;
- отдельный вход с дворика.
В квартире есть крошечная ванная комната с туалетом и душем.
Маленькая ванная комната / Фото OLX
Действительно ли цена завышена
По данным ЛУНа, средняя стоимость квадратного метра на вторичке Львова составляет 1500 долларов. Если квартира стоит 34 тысячи долларов, то стоимость одного квадрата составляет 2 428 тысяч долларов. То есть цена в 1,5 раза выше средней в городе.
Даже если брать во внимание стоимость в Галицком районе (1800 долларов за квадрат), цена за смартквартиру все равно завышена.