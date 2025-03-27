Площа – лише 10 квадратів: який вигляд має крихітна квартира, яку продають у Львові

У Львові продають квартиру, площа якої становить всього 10 квадратних метрів. Розташоване житло поблизу університету "Львівська політехніка".

Який вигляд має квартира та скільки вона коштує, 24 Канал розповідає з посиланням на OLX Нерухомість.

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Квартира на 10 квадратів у Львові

У Львові продають квартиру, площа якої становить тільки 10 квадратних метрів. Розташована вона на вулиці Політехнічній, поблизу головного корпусу університету "Львівська політехніка".

В оголошені зазначено, що помешкання на першому поверсі. Укомплектоване всім необхідним, нещодавно там зробили ремонт.

Усе нове, ніхто не жив, тільки після ремонту, електричне опалення, бойлер на гарячу воду,

– описують квартиру.

Коштує таке помешкання 35,9 тисячі доларів (1,49 мільйона гривень).

Такий вигляд має крихітка квартира у Львові: Фото з OLX Нерухомість

У місцевих телеграм-каналах показали відеоогляд цього житла. На ролику видно, що квартира виглядає затишно. У ній новий ремонт, сучасна сантехніка, телевізор, диван, холодильник, невелика кухня. Спальне місце розташоване над санвузлом. До нього ведуть сходи.

Огляд квартири у Львові на 10 квадратів: дивіться відео

Які ціни на квартири у Львові

За даними ЛУН станом на кінець березня 2025 року однокімнатну квартиру вторинного ринку у Львові продають у середньому за 65 тисяч доларів, двокімнатну – за 93 тисячі, трикімнатну – за 113 тисяч. Щодо житла в новобудовах, то квадратний метр квартири коштує 57 тисяч гривень. Ціни на житло у Львові тривалий час залишаються одними із найвищих у країні.