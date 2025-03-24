Попри малу площу, у будинку вдалося розмістити кухню, спальню, вітальню та навіть невеликий зимовий сад. Про будівлю 24 Канал розповідає з посиланням на DW.

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Крихітний будинок для туристів у Німеччині

У Німеччині, між містами Шверін та Любек звели крихітний будинок для туристів. Площа оригінального житла становить всього 11 квадратних метрів. Його власники – подружжя Маріта Ханнеманн-Моос і Андреас Моос.

Усе почалося з того, що пара купила стару трансформаторну підстанцію лише за 1,19 євро (приблизно 53 гривні). Її переобладнання в житло коштувало 140 тисячі євро (6,3 мільйона гривень) і тривало 4 роки через складнощі пандемії коронавірусу та бюрократичні перешкоди.

Та тепер цей унікальний будиночок можна орендувати. Ціна – 110 євро на добу (майже 5 тисяч гривень).

Який вигляд має будиночок: Фото dpa

Які зручності пропонує мініжитло

Попри те, що будинок має крихітні розміри, він пропонує комфорт на рівні готелю. На першому поверсі житла розташована ванна кімната з душем та теплою підлогою. На другому є кухня-вітальня з розкладним диваном. Зберігати речі можна на додатковому просторі під дахом, до якого йдуть складні сходи.

Подружжя сподівається, що їхній проєкт офіційно визнають найменшим житлом у світі.

Поки найменшим зареєстрованим будинком є дім, розташований у Бад-Зегеберзі. Проте його площа на 8 квадратних метрів більша за наш. Думаємо, у нас є всі шанси,

– зазначив Андреас Моос.

Тому невдовзі будиночок може потрапити у Книгу рекордів Гіннеса.