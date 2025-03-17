Подружжя одразу ж взялося за трансформацію свого нового дому. Процес ремонту вони показують у тіктоці, інформує 24 Канал.

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Пара купила "найгірший будинок" в околиці й ремонтує його

У мережі люди часто діляться роликами з тим, як перетворюють своє житло. Наприклад, нещодавно пара розповіла у мережі про купівлю "найгіршого будинку на вулиці". Його звели ще у 1920-х роках. Однак ремонт у будівлі вже давно не робили.

Це просторий будинок з трьома спальнями, ми одразу побачили в ньому величезний потенціал,

– розповіла жінка.

За її словами, попередній власник прожив у будинку приблизно 70 років. За усі ці роки приміщення майже не змінювалося.

Попри те, що ремонтувати дім доведеться довго, нові власники будинку не відступають від своєї мрії. Тільки за рік вони повністю замінили електропроводку, встановили нову систему центрального опалення, а також змінили планування другого поверху.

"Будинок дуже змінився. Це лише короткий огляд того, який вигляд він мав, коли ми отримали ключі у квітні 2024 року", – розповіла господиня, оприлюднивши відео.

Який вигляд має будинок: дивіться відео

Користувачам мережі будинок сподобався

Ролик вже переглянули вже 359 тисяч користувачів. Він має понад сотню захоплених коментарів.

Стільки потенціалу! Так цікаво подивитися, чим це закінчиться, удачі.

Вау, це буде неймовірно.

Не можу дочекатися, щоб побачити, що ви з цим зробите. Я в захваті.

Сподіваюся, ви не збираєтесь розбирати камін у вітальні.

Такий вигляд будинок має після перших ремонтних робіт: дивіться відео