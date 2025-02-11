Відео пара оприлюднила у тіктоці. Воно зібрало велику кількість переглядів та коментарів. Про перетворення приміщення розповідає 24 Канал.
Зверніть увагу Від покинутого сараю до розкішного будинку: кадри неймовірного перетворення будівлі
Від темної маленької кімнати до затишного холу
Відповідно до позначок про місцеперебування, які додані до допису, кадри помешкання зняли у Велвіні, що у Великій Британії.
Ми реставруємо маленький будинок, який розташований у центрі міста. Звільнили крихітну кімнату-комірчину, аби зробити світлий і просторий сходовий майданчик,
– повідомляють в описі.
Ролик розпочинається з огляду крихітної спальні, в якій бачимо одне вікно, комод та матрац. Далі відбувається трансформація – зносять стіни, аби організувати просторий та світлий хол.
Господарі також розповіли, що коли переїхали в будинок, крихітна спальня мала найкраще освітлення і краєвиди, а сходовий майданчик нагорі був дуже тісним, там бракувало світла. Звідти можна потрапити до 3 кімнат та ванної. "Ми встановили сходи й переобладнали горище, аби облаштувати там нову спальню", – йдеться далі у дописі.
Який вигляд кімната має після ремонту: дивіться відео
Як на перетворення кімнати реагує мережа
Користувачі тіктоку у захваті від неймовірного перетворення, яке вдалося зробити парі. Ось деякі з коментарів:
- Яке перетворення! Виглядає приголомшливо.
- Я в захопленні! У вас чудовий смак.
- Це найкраще використання простору, яке я бачив. Чудова робота та бачення!
- Мені подобаються кольори.
- Насправді я сумнівався, що це хороша ідея, але все вийшло чудово!.
Авторка, відповідаючи на останній коментар, зазначила, що в якийсь момент також думала: "Що ж ми накоїли?". Однак врешті результат їй дуже сподобався.