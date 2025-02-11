Видео пара обнародовала в тиктоке. Оно собрало большое количество просмотров и комментариев. О преобразовании помещения рассказывает 24 Канал.

Обратите внимание От заброшенного сарая до роскошного дома: кадры невероятного преобразования здания

От темной маленькой комнаты до уютного холла

Согласно пометкам о местонахождении, которые добавлены к сообщению, кадры помещения сняли в Велвине, что в Великобритании.

Мы реставрируем маленький дом, который расположен в центре города. Освободили крошечную комнату-каморку, чтобы сделать светлую и просторную лестничную площадку,

– сообщают в описании.

Ролик начинается с осмотра крошечной спальни, в которой видим одно окно, комод и матрас. Далее происходит трансформация – сносят стены, чтобы организовать просторный и светлый холл.

Хозяева также рассказали, что когда переехали в дом, крошечная спальня имела лучшее освещение и виды, а лестничная площадка наверху была очень тесной, там не хватало света. Оттуда можно попасть в 3 комнаты и ванную. "Мы установили лестницу и переоборудовали чердак, чтобы обустроить там новую спальню", – говорится далее в заметке.

Как выглядит комната после ремонта: смотрите видео

Как на преобразование комнаты реагирует сеть

Пользователи тиктока в восторге от невероятного преобразования, которое удалось сделать паре. Вот некоторые из комментариев:

Какое преображение! Выглядит потрясающе.

Я в восторге! У вас замечательный вкус.

Это лучшее использование пространства, которое я видел. Замечательная работа и видение!

Мне нравятся цвета.

На самом деле я сомневался, что это хорошая идея, но все получилось замечательно!

Автор, отвечая на последний комментарий, отметила, что в какой-то момент также думала: "Что же мы натворили?". Однако в конце результат ей очень понравился.