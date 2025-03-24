Несмотря на малую площадь, в доме удалось разместить кухню, спальню, гостиную и даже небольшой зимний сад. О здании 24 Канал рассказывает со ссылкой на DW.

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Крошечный дом для туристов в Германии

В Германии, между городами Шверин и Любек возвели крошечный дом для туристов. Площадь оригинального жилья составляет всего 11 квадратных метров. Его владельцы – супруги Марита Ханнеманн-Моос и Андреас Моос.

Все началось с того, что пара купила старую трансформаторную подстанцию всего за 1,19 евро (примерно 53 гривны). Ее переоборудование в жилье стоило 140 тысяч евро (6,3 миллиона гривен) и продолжалось 4 года из-за сложностей пандемии коронавируса и бюрократических препятствий.

И теперь этот уникальный домик можно арендовать. Цена – 110 евро в сутки (почти 5 тысяч гривен).

Как выглядит домик: Фото dpa

Какие удобства предлагает мини-жилье

Несмотря на то, что дом имеет крошечные размеры, он предлагает комфорт на уровне отеля. На первом этаже жилья расположена ванная комната с душем и теплым полом. На втором есть кухня-гостиная с раскладным диваном. Хранить вещи можно на дополнительном пространстве под крышей, к которому идет складная лестница.

Супруги надеются, что их проект официально признают самым маленьким жильем в мире.

Пока самым маленьким зарегистрированным домом является дом, расположенный в Бад-Зегеберге. Однако его площадь на 8 квадратных метров больше нашего. Думаем, у нас есть все шансы,

– отметил Андреас Моос.

Поэтому вскоре домик может попасть в Книгу рекордов Гиннеса.