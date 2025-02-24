Компания Havenwood Tiny Homes разработала два формата модульных домов. Один из них имеет только 5 метров длины, но там могут поместиться 6 человек, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на The Sun.

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Один из самых маленьких домов в мире

Владельцем австралийской компании является 60-летний Рик Смит, который основал ее пять лет назад. Цель идейника – обеспечивать людей доступным жильем. За это время его команда спроектировала много крошечных домиков для одного, двух и трех жителей. Теперь удалось разработать жилье для семьи или даже семьи.

Один из самых маленьких домов называется Beau River (5,2 метра длины, 2,5 метра ширины, 3,3 метра высоты). В доме есть одна полноценная комната и две мансарды, где могут поместиться 5 – 6 человек.

Кухонная зона и мансарда / Фото Havenwood Tiny Homes

Пока домики изготавливают только под заказ и доставляются по Австралии. Однако владелец думает о том, чтобы когда-то транспортировать их по всему миру.

Полноценная комната / Фото Havenwood Tiny Homes

Трехместные домики

Интересны трехместные модели Havenwood Tiny Homes. Например, домик Maverick состоит из спальни на первом этаже и двух комнат на чердаке. И хотя помещение длиной всего 7,3 метра, там есть полноценная кухня, ванная комната и кладовая.

Модульный домик Joely имеет такую же длину, но потенциально вмещает больше людей. Все благодаря продуманной планировке: внизу установлена двухъярусная кровать, а наверху – две спальни, разделенные коридором.

Все домики сделаны на трехосном прицепе с колесами, поэтому место проживания можно менять. Что касается цен, то одноместные помещения, например, стоят 79,5 тысяч австралийских долларов (2,1 миллиона гривен). Это значительно дешевле, чем средняя стоимость недвижимости в Австралии – 878 тысяч местных долларов (более 23 миллионов гривен).