Решение пары было на самом деле рискованным, ведь здание требовало реконструкции и полной перепланировки. На ремонт супруги потратили сотни тысяч фунтов и 10 лет жизни, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на WalesOnline.

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Как супруги переоборудовали общественный туалет

Пара случайно наткнулась на участок, где стоял туалет. Тогда им показалось, что это лучшее место для прибрежного дома, о котором они мечтали. Начать реконструкцию сразу не удалось. В течение многих месяцев Тейлоры ждали разрешения от местных властей на покупку и ремонтные работы.

Впоследствии чиновники согласовали продажу – в 2015 году Элейн и Алан купили здание за 33 тысячи фунтов (1,7 миллиона гривен).

Мы хотели изменить это место и поняли, что нужно полностью поднять не только уровень пола, но и высоту потолка. Поэтому наши планы постоянно меняли из-за постоянного появления других обстоятельств. Когда мы обсуждали все вопросы с проектировщиками, то они сказали, что лучше, чтобы это было абсолютно новое здание,

– поделилась Элейн.

С проведением коммуникаций также возникали проблемы, а еще проект долгое время не поддерживали местные жители. Несмотря на это все, Тейлорам удалось завершить ремонт.

Общественный туалет до и после капитального ремонта / Фото Google Maps, Homes of Wales

Теперь пара зарабатывает на аренде

Уже потом пара поняла, что не сможет жить в прибрежном доме. Супруги планируют только приезжать, поэтому в целом будут проводить здесь время несколько недель в год. Муж с женой не хотели, что дом пустовал, поэтому решили сдавать его в аренду местным.

По состоянию на начало 2025 года агенты по недвижимости оценивают дом в 260 – 350 тысяч фунтов (13,2 – 17,8 миллиона гривен), если его купят в рассрочку. Если покупать это жилье сразу, то его стоимость составит около 477 тысяч фунтов (24,3 миллиона гривен).

Светлые и очень уютные комнаты / Фото Homes of Wales

Это была настоящая история любви и долгое путешествие. Но я считаю, что сейчас очень важно, чтобы люди находили вот такие места и превращали их в нечто замечательное, чтобы снова вдохнуть в них новую жизнь,

– говорит владелица.

Владелец добавил, что сначала было непросто согласиться на такую авантюру. И во время ремонта он не раз думал о том, чтобы все бросить. Однако пара знала, что результат будет замечательным. Это и мотивировало их довести дело до конца.