Рішення пари було насправді ризикованим, адже будівля потребувала реконструкції та повного перепланування. На ремонт подружжя витратило сотні тисяч фунтів і 10 років життя, розповідає 24 Канал, посилаючись на WalesOnline.

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Як подружжя переоблаштувало громадський туалет

Пара випадково натрапила на ділянку, де стояв туалет. Тоді їм здалося, що це найкраще місце для прибережного будинку, про який вони мріяли. Почати реконструкцію одразу не вдалося. Протягом багатьох місяців Тейлори чекали на дозвіл від місцевої влади на купівлю та ремонтні роботи.

Згодом чиновники погодили продаж – у 2015 році Елейн та Алан купили будівлю за 33 тисячі фунтів (1,7 мільйона гривень).

Ми хотіли змінити це місце і зрозуміли, що потрібно повністю підняти не тільки рівень підлоги, але й висоту стелі. Тому наші плани постійно змінювали через постійну появу інших обставин. Коли ми обговорювали всі питання з проєктувальниками, то вони сказали, що краще, аби це була абсолютно нова будівля,

– поділилася Елейн.

З проведенням комунікацій також виникали проблеми, а ще проєкт тривалий час не підтримували місцеві жителі. Попри це все, Тейлорам вдалося завершити ремонт.

Громадський туалет до та після капітального ремонту / Фото Google Maps, Homes of Wales

Тепер пара заробляє на оренді

Вже згодом пара зрозуміла, що не зможе жити в прибережному будинку. Подружжя планує тільки приїжджати, тож загалом проводитиме тут час кілька тижнів на рік. Чоловік з дружиною не хотіли, що будинок пустував, тому вирішили здавати його в оренду місцевим.

Станом на початок 2025 року агенти з нерухомості оцінюють будинок у 260 – 350 тисяч фунтів (13,2 – 17,8 мільйона гривень), якщо його куплять на виплат. Якщо купувати це житло одразу, то його вартість становитиме близько 477 тисяч фунтів (24,3 мільйона гривень).

Світлі та дуже затишні кімнати / Фото Homes of Wales

Це була справжня історія любові та довга подорож. Але я вважаю, що зараз дуже важливо, щоб люди знаходили ось такі місцини та перетворювали їх на щось чудове, щоб знову вдихнути в них нове життя,

– каже власниця.

Власник додав, що спочатку було непросто погодитися на таку авантюру. І під час ремонту він не раз думав про те, щоб усе покинути. Однак пара знала, що результат буде чудовим. Це й мотивувало їх довести справу до кінця.