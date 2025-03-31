У мережі з'явилося фото Майдану Незалежності в Києві у 1937 році: який вигляд мала площа

Сучасна інфраструктура змінила Майдан Незалежності. Майже 90 років тому центральна площа Києва мала зовсім інший вигляд.

У 1937 році на Майдані Незалежності була кінцева зупинка трамваїв. Фото опублікували у фейсбук-спільноті "Клуб корінного киянина", розповідає 24 Канал.

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Майдан Незалежності майже 90 років тому

На фото видно, що кінцева зупинка трамваїв розташована приблизно на тому місці, де зараз стоїть купол ТЦ "Глобус". Крім того, забудова центральної площі тоді мала зовсім інший вигляд. На жаль, більшість будинків донині не збереглися.

1937 рік. Майбутній Майдан. Цікаво, там виявляється було розворотне кільце трамваїв. Фонтан по центру також цікавий,

– мовиться в дописі.

Майдан Незалежності у 1937 / Фото з фейсбуку "Клуб Корінного Киянина"

Який вигляд мав Київ понад 100 років тому

Унікальні листівки з архітектурою Києва 1890 – 1900-х років збереглися в книзі відомого друкаря Стефана Кульженка. Унікальні листівки, де видно панораму старого міста, Майдан Незалежності, Володимирський узвіз, краєвиди Дніпра, також опублікували в соцмережах.

Тоді Київ був без висоток і надмірної забудови. Як розповіла історикиня та музеєзнавиця Олена Сердюк, період другої половини 19 – першої половини 20 століть був для столиці "срібним століттям". Будівництво відбувалося під наглядом муніципалітету, тож більшість житлових будинків були окрасою міста.

Кожен будинок мав свої унікальні особливості. Готику поєднували з ліпниною, а бароко та модерн – із ренесансом. У такий спосіб вдалося створити неповторний київський стиль, приклади якого подекуди збереглися й донині.