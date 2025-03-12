Українка разом з чоловіком купила давній маєток у Франції: кадри до ремонту та у процесі

Українка Ліза Бовуа та її чоловік купили маєток 19 століття під Парижем. Тепер сім'я робить там ремонт.

Жінка розповідає про це в тіктоці. Який вигляд має маєток, що подружжю вже вдалося змінити в домі, розповідає 24 Канал.

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Купівля давнього маєтку та ремонт там

Ліза Бовуа заміжня за французом, має трьох дітей. Разом з чоловіком вона стала власницею маєтку, зведеного ще у 19 столітті. Тепер пара робить ремонт у будівлі. Хоча будинок не був пустим, подружжя все ж вирішило провести ремонт.

Як тільки я починаю казати слово ремонт і показувати картинки дому, всі починають у коментарях писати: ні, навіщо ви це робите, там і так все гарно. По-перше, ремонту в цьому будинку років 20 – 25. Чому ми маємо жити в старих стінах зі заселеною кухнею, з поламаним паркетом,

– розповідає у ролику Ліза.

Та додає, що змінює будинок, аби він відображав її з чоловіком вподобання, а не нагадував про людей, які жили там до та обожнювали жовтий колір.

Який вигляд будинок мав до ремонту та після: дивіться відео

Що вже вдалося оновити в будинку

За словами жінки, у будинку вже завершили масштабні роботи, тепер перейшли до косметичного ремонту. Вдалося повністю відреставрувати вікна третього поверху, на другому – вони у гарному стані, тому їх лише пофарбували. Поклали паркет у бібліотеці, стіни підготували до фарбування. Відновили, почистили та пофарбували світлове вікно. Відреставрували також двері та почали відновлювальні роботи балюстради.

До слова, паркет у домі довелося міняти, тому що він почав прогинатися, відставати від стін та навіть провалюватися.

В останніх роликах Ліза ділиться кадрами, як шукає для помешкання меблі та шпалери.

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