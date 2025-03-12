Женщина рассказывает об этом в тиктоке. Как выглядит имение, что супругам уже удалось изменить в доме, рассказывает 24 Канал.

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Покупка древнего имения и ремонт там

Лиза Бовуа замужем за французом, имеет троих детей. Вместе с мужем она стала владелицей имения, возведенного еще в 19 веке. Теперь пара делает ремонт в здании. Хотя дом не был пустым, супруги все же решили провести ремонт.

Как только я начинаю говорить слово ремонт и показывать картинки дома, все начинают в комментариях писать: нет, зачем вы это делаете, там и так все красиво. Во-первых, ремонту в этом доме лет 20 – 25. Почему мы должны жить в старых стенах с заселенной кухней, с поломанным паркетом,

– рассказывает в ролике Лиза.

И добавляет, что меняет дом, чтобы он отражал ее с мужем предпочтения, а не напоминал о людях, которые жили там до и обожали желтый цвет.

Как дом выглядел до ремонта и после: смотрите видео

Что уже удалось обновить в доме

По словам женщины, в доме уже завершили масштабные работы, теперь перешли к косметическому ремонту. Удалось полностью отреставрировать окна третьего этажа, на втором – они в хорошем состоянии, поэтому их только покрасили. Положили паркет в библиотеке, стены подготовили к покраске. Восстановили, почистили и покрасили световое окно. Отреставрировали также двери и начали восстановительные работы балюстрады.

К слову, паркет в доме пришлось менять, потому что он начал прогибаться, отставать от стен и даже проваливаться.

В последних роликах Лиза делится кадрами, как ищет для дома мебель и обои.

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