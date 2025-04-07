У Барселоні мешканці будинку можуть заборонити сусідам здавати квартиру в оренду туристам

Мешканці багатоквартирних будинків у Барселоні відтепер можуть заборонити туристичну оренду у своєму під'їзді. Це стало можливим після затвердження нової юридичної доктрини.

Відповідні зміни в Барселоні почали діяти з 3 квітня 2025 року. Деталі 24 Канал розповідає з посиланням на Ukraine Pulse.

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Нові правила оренди в Барселоні

Мешканці багатоквартирних будинків у Барселоні тепер мають законне право забороняти туристичну оренду у своєму під'їзді. Такі зміни передбачені у рішенні Верховного суду Іспанії, який затвердив нову юридичну доктрину. Це доповнення до Закону про горизонтальну власність – частина масштабної стратегії міської влади.

Відповідно до нових правил, заборона на здачу квартири в оренду для туристів може бути ухвалена простою більшістю голосів. Йдеться про те, що щонайменше 3 з 5 співвласників мають підтримати таку ініціативу.

У Барселоні хочуть повністю позбутися туристичних апартаментів впродовж наступних 5 років. Очікують, що це дасть можливість зменшити тиск на житловий ринок та підвищити комфорт життя місцевих жителів.

Зауважимо, зміни стосуються лише нових об'єктів нерухомості. Тобто квартири, які здавали в туристичну оренду до 3 квітня, не потребують повторного погодження.



У Барселоні почали діяти нові правила оренди житла для туристів / Фото Depositphotos

Ціни на оренду житла в Іспанії

За даними порталу Numbeo, станом на початок квітня, оренда однокімнатної квартири в центрі міста в Іспанії в середньому становить 923,28 євро, однак можна знайти житло як за 600 євро, так і за 1 500. За межами центру за однокімнатне помешкання у місяць доведеться викласти в середньому 713,76 євро. Ціни коливаються від 450 до 1 033,87 євро.