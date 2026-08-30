Купівля житла через "єОселю": чи можна придбати нерухомість на вторинному ринку

Програма "єОселя" пропонує українцям придбати житло певним категоріям громадян. Купити його можна в іпотеку під певні відсотки.

Що таке вторинний ринок житла

Вторинний ринок нерухомості охоплює об'єкти, на які вже оформлено право власності, про що йдеться на сайті OLX Нерухомість.

Це можуть бути як нові будинки, введені в експлуатацію кілька років тому, так і будівлі з багатолітньою історією. Головна відмінність полягає в тому, що цією площею вже хтось користувався – жив особисто або здавав в оренду.

Купівля нерухомості на вторинному ринку має багато переваг. Наприклад, дозволяє уникнути ризиків, пов'язаних із незавершеним будівництвом чи затримкою здачі об'єкта. Крім того, такий варіант підходить покупцям, які шукають житло у конкретному обжитому районі зі сформованою інфраструктурою, де нові житлові комплекси просто не будуються.

Тоді виникає ще одне питання – чи можна оформити пільговий іпотечний кредит за програмою "єОселя" для придбання готової квартири? Це дійсно можливо, але якщо об'єкт відповідає встановленим вимогам щодо року спорудження та стану будівлі.

Згідно з інформацією у Дії, для придбання житла на вторинному ринку має бути відповідна площа.

Для квартир – не більше ніж 52,5 квадратного метра на 1 особу, або 73,5 квадратного метра на сім'ю з 2 чи 3 осіб + 21 квадратний метр на кожного наступного члена сім’ї додатково, але не більше 115,5 квадратного метра незалежно від кількості членів сім'ї;.

Для житлових будинків – не більше ніж 62,5 квадратного метра на 1 особу, або 83,5 квадратного метру на сім'ю з 2 чи 3 осіб + 21 квадратний метр на кожного наступного члена сім’ї додатково, але не більше 125,5 квадратного метра незалежно від кількості членів сім'ї.

Крім того, житло повинно не бути занадто старим:

для військових, медиків, педагогів, науковців тощо: приватний будинок або квартира в будинку, що будується або не є старшим за 20 років у Чернігівській, Сумській, Харківській, Запорізькій, Херсонській областях, в інших областях – не старше за 3 роки;

для ВПО: житло не старше за 20 років в усіх регіонах, де працює програма;

інших осіб: приватний будинок або квартира у будинку, що будується або не старшому за 3 роки.

Ба більше, житло не може належати до пам’яток архітектури.

Нагадаємо, що з 17 липня в програмі "єОселя" діють оновлені правила. Зокема, змінилися норми площі житла.