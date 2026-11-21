Квартиру, яка належить кільком людям, не завжди можна продати без їхньої згоди. Проте власник може продати свою частку навіть попри заперечення інших співвласників, якщо спочатку запропонує їм її викупити.

Чи можна продати квартиру без згоди співвласника

Якщо квартира належить двом або більше особам, вона може перебувати у спільній частковій або спільній сумісній власності. У першому випадку частка кожного власника визначена, а в другому – ні. Саме від форми власності залежать правила продажу нерухомості, пояснює Міністерство юстиції України.

Якщо квартира перебуває у спільній сумісній власності, продати її можна лише за згодою всіх співвласників. Якщо хоча б один із них проти, інші не можуть самостійно укласти угоду.

Зверніть увагу! Натомість за спільної часткової власності кожен має право продати свою частку без дозволу інших. Проте співвласники мають переважне право її придбати. Важливо, що продається саме частка у праві власності, а не окрема кімната у квартирі.

Як продати частку квартири без згоди інших співвласників

Перед продажем власник повинен письмово повідомити інших співвласників про свій намір, зазначивши ціну та умови угоди. Вони мають право першими придбати частку на тих самих умовах, що й сторонній покупець. Якщо співвласники письмово відмовилися від купівлі, чекати місяць не потрібно.

Якщо відповіді немає, продати частку іншій особі можна після спливу місяця з моменту отримання повідомлення. Коли купити її хочуть кілька співвласників, продавець сам обирає покупця.

Якщо частку продали з порушенням переважного права купівлі, інші співвласники можуть звернутися до суду та вимагати переведення на себе прав і обов'язків покупця. Для цього потрібно внести на депозитний рахунок суду суму, яку мав сплатити покупець. Строк позовної давності для такої вимоги становить один рік.

Нагадаємо, продати квартиру в Україні без підтвердження її оціночної вартості не можна. Для цього власник може безплатно отримати електронну довідку або замовити звіт у професійного оцінювача. Новий закон про оцінку нерухомості набув чинності у жовтні 2026 року, проте його основні положення почнуть діяти лише у квітні 2028 року.