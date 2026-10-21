Купили житло за "єВідновленням" чи житловим ваучером: чи можна його продати

Українці, які придбали житло за сертифікатом "єВідновлення" або ваучером для ВПО, не можуть одразу його продати. Законодавство встановлює п'ятирічну заборону, однак у деяких випадках її можуть зняти достроково.

Коли можна продати житло, придбане за сертифікатом чи ваучером

За українським законодавством, квартиру або будинок, придбані за сертифікатом "єВідновлення", не можна продавати протягом 5 років, пише 24 Канал.

Заборона також поширюється на земельні ділянки під будинками та частки у праві власності, придбані за сертифікатом. Упродовж цього строку нерухомість не можна подарувати чи передати у власність іншій людині іншим способом.

Обмеження встановлює нотаріус під час оформлення договору купівлі-продажу. Інформацію про заборону вносять до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, тому власник не зможе продати або подарувати житло до завершення п'ятирічного строку.

Такі самі обмеження діють і для переселенців, які придбали нерухомість за житловим ваучером. Протягом 5 років квартиру чи будинок не можна продавати, дарувати або переоформлювати на іншу людину. Заборону також встановлює нотаріус під час оформлення купівлі житла.

Водночас власник не втрачає права користуватися нерухомістю. Він може проживати у квартирі чи будинку, робити ремонт і реєструвати там місце проживання. Крім того, житло, придбане за сертифікатом "єВідновлення", дозволено передати в іпотеку, якщо кредит потрібен для покриття різниці між вартістю нерухомості та сумою компенсації.

Зверніть увагу! Після завершення 5 років квартиру або будинок можна продати за загальними правилами, якщо на нерухомість не накладено інших обмежень.

Чи можна зняти заборону на продаж достроково

Законодавство передбачає можливість достроково зняти заборону на відчуження житла, придбаного за сертифікатом "єВідновлення" або ваучером для ВПО. Таке обмеження можуть зняти раніше, якщо на нерухомість звертають стягнення.

Наприклад, стягнення можуть звернути на житло, яке перебуває в іпотеці, якщо позичальник не виконує кредитних зобов'язань. У межах процедури стягнення нотаріус може достроково зняти заборону на відчуження та зареєструвати припинення відповідного обтяження.

Водночас власник не може просто звернутися до нотаріуса й попросити дозволу продати квартиру раніше. Якщо підстав для дострокового зняття заборони немає, продати житло можна буде лише після завершення 5 років.