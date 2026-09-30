Родич понад рік живе за кордоном: коли він може втратити право користуватися квартирою

Родич виїхав за кордон і понад рік не живе у квартирі – за певних умов він може втратити право користуватися нею. Але саме право власності через тривалу відсутність не зникає.

Коли родич, який виїхав за кордон, може втратити право користуватися квартирою

Член сім'ї власника може втратити право користування житлом, якщо без поважних причин не проживає у ньому понад один рік. Водночас сам виїзд за кордон навіть на тривалий час ще не означає, що людина автоматично втрачає таке право, пише Судово-юридична газета.

Якщо виникає спір, враховують обставини відсутності. Значення має, чому людина виїхала, чи зберігає зв'язок із квартирою, чи має інше місце проживання та чи бере участь у витратах на утримання житла.

Важливо! Якщо родич не є співвласником квартири та добровільно не знімається з реєстрації, власник може звернутися до суду. Суд може визнати його таким, що втратив право користування житлом, а відповідне рішення стане підставою для зняття з реєстрації.

Повнолітню людину також можна зняти з реєстрації за заявою власника житла. Однак ця процедура має винятки та не застосовується до співвласника квартири.

Що змінюється, якщо він є власником або співвласником житла

Право власності, право користування житлом і реєстрація місця проживання – це різні речі. Сам факт реєстрації у квартирі не робить людину її власником, так само як припинення реєстрації не позбавляє права власності.

Якщо родич володіє квартирою або часткою в ній, проживання за кордоном не припиняє цього права. Це стосується і випадків, коли житло або його частку отримали у спадщину, за договором чи під час приватизації.

Нагадаємо, квартира, придбана у шлюбі, зазвичай є спільною власністю подружжя, навіть якщо її оформили лише на одного з них. Водночас житло може залишатися особистою власністю, якщо його отримали у спадщину, в подарунок або купили за особисті кошти.