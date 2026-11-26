Українці, які отримують допомогу на оплату комунальних послуг, ризикують втратити її, якщо почнуть здавати житло в оренду. Однак для отримувачів субсидій та пільг діють різні правила.

Чи можна здавати квартиру в оренду та не втратити субсидію або пільги

Законодавство не забороняє отримувачам субсидій та пільг здавати власну нерухомість в оренду. Проте право на пільги для окремих категорій українців залежить від сукупного доходу сім'ї. У 2026 році середньомісячний дохід на одного члена сім'ї за попередні шість місяців не повинен перевищувати 4 660 гривень, повідомляє Пенсійний фонд України.

Під час призначення житлової субсидії враховують також доходи від здавання нерухомості в оренду. Інформацію про такі надходження отримують від податкової служби або з декларації, яку подає заявник. Збільшення сукупного доходу сім'ї може призвести до зменшення розміру субсидії або втрати права на неї.

Важливо! Для пільговиків діє окремий порядок обчислення доходів. До відповідного переліку входять доходи від підприємницької діяльності, однак орендну плату, яку отримує власник житла без ведення підприємницької діяльності, окремо не зазначено.

Водночас учасники бойових дій та інші категорії громадян, яким надають пільги незалежно від доходів, не втрачають їх через додатковий заробіток. Якщо ж сім'я втратила право на пільгу через перевищення встановленого граничного доходу, вона може звернутися за призначенням житлової субсидії.

Варто також враховувати, що пільги на оплату комунальних послуг надають за зареєстрованим або фактичним місцем проживання. Якщо пільговик здає квартиру в оренду та переїжджає, він має протягом 30 днів повідомити про це Пенсійний фонд і оформити пільгу за новою адресою. Отримувачам субсидій також необхідно повідомити ПФУ про переїзд та повторно звернутися за призначенням допомоги.

Нагадаємо, переселенці можуть оформити субсидію на комунальні послуги навіть без письмового договору оренди. Для підтвердження фактичного місця проживання достатньо довідки ВПО. Водночас виплати на проживання переселенців не включають до сукупного доходу сім'ї під час розрахунку субсидії.