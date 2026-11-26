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Можно ли сдавать квартиру в аренду и не лишиться субсидии или льгот

Законодательство не запрещает получателям субсидий и льгот сдавать собственную недвижимость в аренду. Однако право на льготы для отдельных категорий украинцев зависит от совокупного дохода семьи. В 2026 году среднемесячный доход на одного члена семьи за предыдущие шесть месяцев не должен превышать 4 660 гривен, сообщает Пенсионный фонд Украины.

При назначении жилищной субсидии учитываются также доходы от сдачи недвижимости в аренду. Информацию о таких поступлениях получают от налоговой службы или из декларации, которую подает заявитель. Увеличение совокупного дохода семьи может привести к уменьшению размера субсидии или потере права на нее.

Важно! Для льготников действует отдельный порядок расчета доходов. В соответствующий перечень входят доходы от предпринимательской деятельности, однако арендная плата, которую получает владелец жилья без ведения предпринимательской деятельности, отдельно не указана.

В то же время участники боевых действий и другие категории граждан, которым предоставляются льготы независимо от доходов, не теряют их из-за дополнительного заработка. Если же семья утратила право на льготу из-за превышения установленного предельного дохода, она может обратиться за назначением жилищной субсидии.

Стоит также учитывать, что льготы на оплату коммунальных услуг предоставляются по зарегистрированному или фактическому месту жительства. Если льготник сдает квартиру в аренду и переезжает, он должен в течение 30 дней уведомить об этом Пенсионный фонд и оформить льготу по новому адресу. Получателям субсидий также необходимо уведомить ПФУ о переезде и повторно обратиться за назначением помощи.

Напомним, переселенцы могут оформить субсидию на коммунальные услуги даже без письменного договора аренды. Для подтверждения фактического места проживания достаточно справки ВПЛ. При этом выплаты на проживание переселенцев не включаются в совокупный доход семьи при расчете субсидии.