48 кімнат і басейн над Середземним морем: за скільки продають найдорожчу віллу Італії

В Італії продають розкішну віллу за 58 мільйонів євро, яка стала найдорожчим об'єктом у свіжому рейтингу елітної нерухомості країни. Маєток розташований у В’єтрі-суль-Маре, на мальовничому узбережжі Амальфі.

Чим вражає найдорожчий маєток країни

Цей об'єкт обійшов 150 елітних маєтків Італії, виставлених на продаж за ціною понад 10 мільйонів євро у рейтингу від порталу idealista.

Маєток у В’єтрі-суль-Маре має 1 700 квадратних метрів житлової площі. У ньому облаштовано 48 кімнат і 20 ванних кімнат.

Проте головна особливість об'єкта полягає не лише у його розмірі. Вілла розташована просто над морем і має:

2 800 квадратних метрів терасованої території;

панорамні тераси над водою;

басейн-інфініті;

склепінчасті стелі, прикрашені фресками;

оригінальну підлогу з майолікової плитки Vietri;

історичні інтер'єри, що зберегли характер будівлі.

Будинок буквально вбудований у ландшафт узбережжя Амальфі. Тераси спускаються до моря, а з вілли відкривається панорамний краєвид на Середземне море.

За даними порталу, вартість одного квадратного метра тут сягає понад 34 тисячі євро, що робить її ексклюзивною інвестицією для найбагатших людей світу.

Чому ця вілла коштує так дорого

Високу ціну визначає не лише площа маєтку. Для італійського ринку елітної нерухомості одним із головних факторів залишається унікальність місця та краєвиду.

Вілла розташована у В’єтрі-суль-Маре, який є одним з найбільш мальовничих містечок узбережжя Амальфі. Тут поєднуються морський краєвид, історична забудова та характерний для регіону терасований рельєф.

Саме дефіцит таких локацій дозволяє продавцям встановлювати значно вищу ціну за квадратний метр.

Зауважте! У рейтингу idealista найвищу ціну за квадратний метр взагалі встановили не у найбільшій віллі, а в компактному будинку площею 200 квадратних метрів у Порто-Черво. Вона становить 70 000 євро за квадратний метр.

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали про розкішні вілли в Італії, які привертають увагу не лише архітектурою та краєвидами, а й високою вартістю. Зокрема, у Римі на продаж виставляли віллу з унікальним розписом Караваджо, стартова ціна якої сягала 471 мільйона євро.