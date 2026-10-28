48 комнат и бассейн над Средиземным морем: за сколько продают самую дорогую виллу Италии

Чем впечатляет самое дорогое поместье страны

Этот объект обогнал 150 элитных поместий Италии, выставленных на продажу по цене свыше 10 миллионов евро, в рейтинге портала idealista.

Реклама Adv

Усадьба во Вьетри-суль-Маре имеет 1 700 квадратных метров жилой площади. В ней обустроено 48 комнат и 20 ванных комнат.

Однако главная особенность объекта заключается не только в его размерах. Вилла расположена прямо над морем и имеет:

2 800 квадратных метров террасированной территории;

панорамные террасы над водой;

бассейн-инфинити;

сводчатые потолки, украшенные фресками;

оригинальный пол из майоликовой плитки Vietri;

исторические интерьеры, сохранившие характер здания.

Дом буквально встроен в ландшафт побережья Амальфи. Террасы спускаются к морю, а с виллы открывается панорамный вид на Средиземное море.

По данным портала, стоимость одного квадратного метра здесь превышает 34 тысячи евро, что делает ее эксклюзивной инвестицией для самых богатых людей мира.

Почему эта вилла стоит так дорого

Высокую цену определяет не только площадь поместья. Для итальянского рынка элитной недвижимости одним из главных факторов остается уникальность места и пейзажа.

Вилла расположена во Вьетри-суль-Маре, одном из самых живописных городков побережья Амальфи. Здесь сочетаются морской пейзаж, историческая застройка и характерный для региона террасированный рельеф.

Именно дефицит таких локаций позволяет продавцам устанавливать значительно более высокую цену за квадратный метр.

Обратите внимание! В рейтинге idealista самую высокую цену за квадратный метр установили вовсе не в самой большой вилле, а в компактном доме площадью 200 квадратных метров в Порто-Черво. Она составляет 70 000 евро за квадратный метр.

Напомним, ранее мы уже рассказывали о роскошных виллах в Италии, которые привлекают внимание не только архитектурой и пейзажами, но и высокой стоимостью. В частности, в Риме на продажу выставляли виллу с уникальной росписью Караваджо, стартовая цена которой достигала 471 миллиона евро.