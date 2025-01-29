У Харкові продають найменшу квартиру в Україні: яка її площа та скільки коштує

Найменшу квартиру на вторинному ринку в Україні продають у Харкові. Це помешкання площею всього лиш 10 квадратних метрів.

Крихітне житло пропонують купити за 10 тисяч доларів. Дані про продаж квартири зʼявилися на онлайн-платформі OLX, пише 24 Канал.

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Що власники помістили на 10 квадратах

Житло розташоване на одній із центральних вулиць Харкова. Ймовірно, "квартира" – результат перепланування житла більшої площі.

Продам однокімнатну квартиру готельного типу на вулиці Григорія Сковороди, біля метро,

– мовиться в оголошенні.



Спальна зона / Фото OLX

У помешканні помістили ліжко, раковину, туалет, пральну машину та навіть газову плиту.

На фото видно, що раковина розташована за декілька сантиметрів від унітаза та за метр від ліжка. Також там знайшлося місце навіть для техніки.



Туалет розташований за раковиною / Фото OLX

"Квартира зі зручностями"

Автор оголошення називає житло комфортним, у хорошому стані. Щоправда, завантажений там кожен куточок.

Квартира зі зручностями, в хорошому стані та укомплектована всіма необхідними меблями та технікою: водонагрівач, холодильник, пральна машина, мікрохвильова піч. Вікно виходить у тихе подвір'я,

– мовиться в описі.



Біля ліжка є холодильник та мікрохвильова піч / Фото OLX

Згідно з державними будівельними нормами, площа однокімнатної квартири має становити мінімум 28 квадратів. Тобто площа цього помешкання не є навіть близькою до норми.