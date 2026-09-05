Її назвали найпотворнішою будівлею світу: як виглядає ця радянська багатоповерхівка

У Молдові розташована одна з найвідоміших радянських висоток, яку свого часу назвали "найпотворнішою будівлею світу". Будівля вирізняється незвичною конструкцією, але за десятиліття її первісний вигляд сильно змінився.

Яку багатоповерхівку вважають найпотворнішою будівлею СРСР

Вежа "Романіта" тривалий час була найвищою будівлею Кишинева, однак згодом отримала зовсім іншу славу. У 2019 році французько-німецький телеканал ARTE випустив про неї документальний сюжет, який спочатку назвали "Найпотворнішою будівлею у світі". Після критики цю назву змінили, пише Revista Casa e Jardim.

"Романіту" будували з 1978 до 1986 року за проєктом архітектора Олега Вронського. Її висота становить близько 77 метрів, у будівлі 22 поверхи та два підземні технічні рівні. 16 житлових поверхів виступають за межі центральної частини й тримаються на залізобетонному ядрі. Саме така конструкція сформувала впізнаваний вузький силует вежі.

Будинок проєктували в умовах дефіциту житла в Кишиневі. За тодішніми нормами на одну людину передбачали близько 6 квадратних метрів.

На кожному житловому поверсі було по вісім квартир, які об'єднував круговий коридор із природним освітленням. Квартири мали дві кімнати для двох мешканців, передпокій і санвузол, а кухні та зони відпочинку були спільними.

Вежа мала стати частиною більшого комплексу з кафетерієм і спортивним залом. На верхніх рівнях також планували оглядове кафе, однак частину задуму так і не реалізували.

Після приватизації квартир у 1990-х мешканці почали розширювати житло коштом балконів. Самовільні прибудови поступово змінили первісний фасад і створили додаткове навантаження на конструкції. Каркас "Романіти" досі залишається стійким, однак сама висотка вже потребує ремонту.

Нагадаємо, у СРСР також експериментували з круглими багатоповерхівками. Однак незвичне планування виявилося непрактичним: мешканці скаржилися на кімнати у формі трапеції, нестачу сонячного світла та погану циркуляцію повітря.