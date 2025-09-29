Які квартири розкуповують в Одесі: рієлторка назвала головний тренд
- Однокімнатні квартири та студії в Одесі стають популярними через компактність і вигідну ціну, привертаючи як місцевих, так і інвесторів.
- Середня ціна квартир у різних районах Одеси коливається від 840 до 1 423 доларів за квадратний метр, з вищими цінами у Приморському районі.
Ринок нерухомості Одеси активно змінюється: вподобання покупців зміщуються в бік компактних і практичних рішень. Однокімнатні квартири та студії стають все більш затребуваними як серед місцевих, так і серед інвесторів.
Про це повідомила рієлторка Світлана Смірна у коментарі Новини.LIVE, передає 24 Канал.
Які квартири найчастіше купують в Одесі?
На одеському ринку нерухомості стабільно зростає інтерес до однокімнатних квартир та студій. Такі помешкання стали трендом останніх років, адже поєднують компактність, зручність і вигідну ціну.
Попит завжди мали однокімнатні квартири. Є такий тренд. Зараз все вклоняється до мінімалізму, тому й квадратні метри теж зменшуються. Це дуже класна ідея для інвестицій,
– розповіла Світлана Смірна.
Покупці дедалі частіше розглядають їх не лише як місце для життя, а й як об'єкт для інвестицій та подальшої здачі в оренду.
Скільки коштує нерухомість в Одесі?
За даними сайту DOM.RIA, середня ціна квартир по районах Одеси коливається у межах приблизно 840 – 1 423 доларів за квадратний метр. У Приморському районі та на Великому Фонтані "квадрат" нерідко продають за 1 320 – 1 423 доларів за квадратний метр, тоді як у районах типу Південний чи Зелений Мис ціни значно нижчі.
Які квартири зараз купують українці?
У 2025 році українці активно купують квартири економ- та комфорт-класу, зокрема однокімнатні та двокімнатні варіанти. Ці сегменти приваблюють покупців доступною ціною та зручним розташуванням.
Згідно з даними порталу ЛУН, попит на ці типи квартир зростає через високий попит і обмежену пропозицію. Преміум-сегмент поки не відновився до показників 2021 року, з низькою кількістю угод та обережністю покупців