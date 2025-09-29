Ринок нерухомості Одеси активно змінюється: вподобання покупців зміщуються в бік компактних і практичних рішень. Однокімнатні квартири та студії стають все більш затребуваними як серед місцевих, так і серед інвесторів.

Про це повідомила рієлторка Світлана Смірна у коментарі Новини.LIVE, передає 24 Канал.

Які квартири найчастіше купують в Одесі?

На одеському ринку нерухомості стабільно зростає інтерес до однокімнатних квартир та студій. Такі помешкання стали трендом останніх років, адже поєднують компактність, зручність і вигідну ціну.

Попит завжди мали однокімнатні квартири. Є такий тренд. Зараз все вклоняється до мінімалізму, тому й квадратні метри теж зменшуються. Це дуже класна ідея для інвестицій,

– розповіла Світлана Смірна.

Покупці дедалі частіше розглядають їх не лише як місце для життя, а й як об'єкт для інвестицій та подальшої здачі в оренду.



Які квартири розкуповують в Одесі / Фото Unsplash

Скільки коштує нерухомість в Одесі?

За даними сайту DOM.RIA, середня ціна квартир по районах Одеси коливається у межах приблизно 840 – 1 423 доларів за квадратний метр. У Приморському районі та на Великому Фонтані "квадрат" нерідко продають за 1 320 – 1 423 доларів за квадратний метр, тоді як у районах типу Південний чи Зелений Мис ціни значно нижчі.

Які квартири зараз купують українці?