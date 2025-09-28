Це західне місто популярне як серед орендарів, так і серед покупців. З початку повномасштабного вторгнення воно стабільно входить до трійки найдорожчих за цінами на нерухомість. За даними ЛУН, однокімнатні квартири тепер там відчутно подешевшали, розповідає 24 Канал.

У якому західному місті подешевшали однокімнатні квартири?

Це Ужгород, де середня вартість у вересні становить 59,2 тисячі доларів. Пів року тому ціна була на 8% вищою.



Як змінилися ціни на однокімнатні квартири за пів року / Інфографіка ЛУН

Що стосується двокімнатних квартир, то вони навпаки подорожчали – на 7% до 95 тисяч доларів. Вартість трикімнатної квартири становить близько 115 тисяч доларів. За пів року вартість у цьому сегменті не змінилася.



Як змінилися ціни на квартири в Ужгороді / Інфографіка ЛУН

Варто зазначити, що дані OLX за рік свідчать про іншу тенденцію. З серпня 2024-го по серпень 2025-го однокімнатні квартири в Ужгороді подорожчали на 25%. Середня вартість за оголошеннями становила 48 тисяч доларів.

Які ціни на вторинному ринку в Тернополі?

Однокімнатні квартири коштують близько 41 тисячі доларів. Це на 13% більше, ніж пів року тому.

Двокімнатні помешкання прдають у середньому за 62 тисячі доларів – приріст становить 12%. Ціни на трикімнатні квартири зросли найменше – на 6% до 69 тисяч доларів.

Хоч квартири в Тернополі подорожчали, ціни там і близько не зрівняються з львівськими чи ужгородськими.