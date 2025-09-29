Укр Рус
Недвижимость Аналитика рынка Какие квартиры раскупают в Одессе: риелтор назвала главный тренд
29 сентября, 19:01
2

Какие квартиры раскупают в Одессе: риелтор назвала главный тренд

Алена Захарова
Основні тези
  • Однокомнатные квартиры и студии в Одессе становятся популярными из-за компактности и выгодной цены, привлекая как местных, так и инвесторов.
  • Средняя цена квартир в разных районах Одессы колеблется от 840 до 1 423 долларов за квадратный метр, с более высокими ценами в Приморском районе.

Рынок недвижимости Одессы активно меняется: предпочтения покупателей смещаются в сторону компактных и практичных решений. Однокомнатные квартиры и студии становятся все более востребованными как среди местных, так и среди инвесторов.

Об этом сообщила риелтор Светлана Смирная в комментарии Новини.LIVE, передает 24 Канал.

Смотрите также В одном из популярных западных городов упали цены на однокомнатные квартиры: где именно

Какие квартиры чаще всего покупают в Одессе?

На одесском рынке недвижимости стабильно растет интерес к однокомнатным квартирам и студиям. Такие помещения стали трендом последних лет, ведь сочетают компактность, удобство и выгодную цену.

Спрос всегда имели однокомнатные квартиры. Есть такой тренд. Сейчас все склоняется к минимализму, поэтому и квадратные метры тоже уменьшаются. Это очень классная идея для инвестиций,
– рассказала Светлана Смирная.

Покупатели все чаще рассматривают их не только как место для жизни, но и как объект для инвестиций и дальнейшей сдачи в аренду.


Какие квартиры раскупают в Одессе / Фото Unsplash

Сколько стоит недвижимость в Одессе?

По данным сайта DOM.RIA, средняя цена квартир по районам Одессы колеблется в пределах примерно 840 – 1 423 долларов за квадратный метр. В Приморском районе и на Большом Фонтане "квадрат" нередко продают за 1 320 – 1 423 долларов за квадратный метр, тогда как в районах типа Южный или Зеленый Мыс цены значительно ниже.

Какие квартиры сейчас покупают украинцы?

  • В 2025 году украинцы активно покупают квартиры эконом- и комфорт-класса, в частности однокомнатные и двухкомнатные варианты. Эти сегменты привлекают покупателей доступной ценой и удобным расположением.

  • Согласно данным портала ЛУН, спрос на эти типы квартир растет из-за высокого спроса и ограниченного предложения. Премиум-сегмент пока не восстановился до показателей 2021 года, с низким количеством сделок и осторожностью покупателей