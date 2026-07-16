Частина ВПО втратить право на житлові ваучери: що зміниться з 1 серпня

З 1 серпня 2026 року для ВПО зміняться правила отримання житлових ваучерів. Частина переселенців втратить право на допомогу, а скористатися нею разом із програмою "єОселя" можна буде лише за нових умов.

Хто втратить право на житловий ваучер з 1 серпня

Як пояснили у дописі ГО "ВПО України", програму змінюють, щоб бюджетні кошти отримали насамперед переселенці, які не мають власного житла та інших можливостей придбати його.

Після 1 серпня ваучер не надаватимуть ВПО, які від 24 лютого 2022 року до моменту подання заяви припинили право власності на будь-яке житло. Причиною для відмови може стати, наприклад, продаж або дарування квартири чи будинку у безпечнішому регіоні країни.

Обмеження також поширюватиметься на переселенців, які вже скористалися пільговою іпотечною програмою. Не зможуть отримати ваучер і люди, які зареєстрували місце проживання на тимчасово окупованій території після того, як населений пункт опинився під контролем російських військ.

Водночас зміни не торкнуться ВПО, які вже отримали житловий ваучер або подали заяву до набуття новими правилами чинності.

Надалі претендувати на допомогу зможуть переселенці, які не мають жодного житла у власності, не користувалися програмою "єОселя" та були зареєстровані на тимчасово окупованій території ще до окупації свого населеного пункту.

З 1 серпня зміниться і порядок поєднання ваучера з пільговою іпотекою. Спочатку оформити кредит за програмою "єОселя", а потім звернутися по ваучер під цю іпотеку вже не вийде.

Збережеться й інший варіант – ВПО зможе спершу отримати ваучер, а потім подати його до банку як перший внесок за програмою "єОселя".

Нагадаємо, використати житловий ваучер як перший внесок за програмою "єОселя" зможуть ВПО з тимчасово окупованих територій, які мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни.

Однак скористатися цим механізмом можна буде лише після ухвалення Верховною Радою законопроєкту № 15335. Поки цього не станеться, банки не зможуть зараховувати житловий ваучер як перший внесок за пільговою іпотекою.