В Україні змінять правила оцінки нерухомості, які стосуватимуться купівлі, продажу, дарування та успадкування житла. Уже з 2028 року оцінювачі працюватимуть за міжнародними стандартами, а незареєстровані звіти у визначених законом випадках вважатимуть недійсними.

Чому в Україні змінюють правила оцінки нерухомості

Верховна Рада 14 жовтня 2026 року ухвалила Закон України "Про оцінку майна". Нові правила почнуть діяти 27 квітня 2028 року, пояснила у коментарі 24 Каналу адвокатка Анна Даніель.

Ухвалення закону пов'язане із зобов'язаннями України перед Міжнародним валютним фондом щодо впровадження міжнародних стандартів оцінки майна. Це має підвищити довіру до результатів оцінки нерухомості, зокрема тієї, яку передають банкам у заставу.

Нині оцінку майна та земельних ділянок, зокрема в межах судових експертиз, регулюють різні закони. Через це навіть однакові об'єкти нерухомості можуть оцінювати по-різному.

Метою прийняття Закону є встановлення єдиних підстав, засад, способів і процедур здійснення оцінки майна та провадження професійної оціночної діяльності в Україні,

– зазначила Анна Даніель.

Що новий закон про оцінку майна змінить для власників житла

Експертка виокремила чотири зміни, які матимуть практичне значення для громадян:

Правовий захист – звіти, які підлягають обов'язковій державній реєстрації, можна буде використовувати лише після внесення до Реєстру звітів та рецензій. Без реєстрації такі документи будуть недійсними.

– звіти, які підлягають обов'язковій державній реєстрації, можна буде використовувати лише після внесення до Реєстру звітів та рецензій. Без реєстрації такі документи будуть недійсними. Визначення вартості майна – за єдиними стандартами визначатимуть ринкову, справедливу, інвестиційну та інші види вартості. Це має зменшити ризик довільної оцінки нерухомості.

– за єдиними стандартами визначатимуть ринкову, справедливу, інвестиційну та інші види вартості. Це має зменшити ризик довільної оцінки нерухомості. Строки реєстрації – оцінювачі повинні будуть зареєструвати готовий звіт не пізніше ніж через три календарні дні після його складання.

– оцінювачі повинні будуть зареєструвати готовий звіт не пізніше ніж через три календарні дні після його складання. Оцінка воєнних збитків – закон закріплює правила визначення майнової шкоди внаслідок пошкодження, знищення або втрати нерухомості, зокрема через бойові дії.

Розмір завданої шкоди та витрат на відновлення нерухомості визначатимуть за допомогою незалежної оцінки, а у випадках, передбачених законодавством, – стандартизованої.

Нагадаємо, для продажу квартири власник має підтвердити її оціночну вартість. Для цього можна безплатно отримати електронну довідку або замовити звіт у професійного оцінювача.