Недвижимость будут оценивать по новым правилам / Фото: Pexels
В Украине изменят правила оценки недвижимости, которые будут касаться покупки, продажи, дарения и наследования жилья. Уже с 2028 года оценщики будут работать в соответствии с международными стандартами, а незарегистрированные отчеты в определенных законом случаях будут считаться недействительными.
Почему в Украине меняют правила оценки недвижимости
Верховная Рада 14 октября 2026 года приняла Закон Украины "Об оценке имущества". Новые правила вступят в силу 27 апреля 2028 года, пояснила в комментарии 24 Каналу адвокат Анна Даниэль.
Принятие закона связано с обязательствами Украины перед Международным валютным фондом по внедрению международных стандартов оценки имущества. Это должно повысить доверие к результатам оценки недвижимости, в частности той, которую передают банкам в залог.
В настоящее время оценку имущества и земельных участков, в частности в рамках судебных экспертиз, регулируют различные законы. Из-за этого даже одинаковые объекты недвижимости могут оцениваться по-разному.
Целью принятия закона является установление единых оснований, принципов, способов и процедур проведения оценки имущества и осуществления профессиональной оценочной деятельности в Украине
Что новый закон об оценке имущества изменит для владельцев жилья
Эксперт выделила четыре изменения, которые будут иметь практическое значение для граждан:
- Правовая защита – отчеты, подлежащие обязательной государственной регистрации, можно будет использовать только после внесения в Реестр отчетов и рецензий. Без регистрации такие документы будут недействительными.
- Определение стоимости имущества – по единым стандартам будут определяться рыночная, справедливая, инвестиционная и другие виды стоимости. Это должно снизить риск произвольной оценки недвижимости.
- Сроки регистрации – оценщики должны будут зарегистрировать готовый отчет не позднее чем через три календарных дня после его составления.
- Оценка военных убытков – закон закрепляет правила определения имущественного ущерба в результате повреждения, уничтожения или утраты недвижимости, в частности вследствие боевых действий.
Размер причиненного ущерба и затрат на восстановление недвижимости будет определяться с помощью независимой оценки, а в случаях, предусмотренных законодательством, – стандартизированной.
Напомним, для продажи квартиры владелец должен подтвердить ее оценочную стоимость. Для этого можно бесплатно получить электронную справку или заказать отчет у профессионального оценщика.
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