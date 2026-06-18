Будівництво здорожчало майже на 20%: що буде з цінами на квартири

В Україні будувати житло стає дедалі дорожче, і це вже тисне на первинний ринок. Водночас ціни на квартири змінюються нерівномірно: одні міста швидко дорожчають, а Київ фактично вийшов на плато.

Як змінилась собівартість будівництва

У квітні 2026 року вартість будівництва в Україні зросла на ще 3,1% проти березня, пише 24 Канал.

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За даними дослідження консалтингової компанії UTG із посиланням на дані Держстату, у річному вимірі різниця ще помітніша: порівняно з квітнем 2025 року будівництво подорожчало на 19,9%.

На собівартість одночасно тиснуть інфляція, дорожчі енергоносії, валютні коливання та нестача кваліфікованих працівників. Для девелоперів це означає вищі витрати майже на кожному етапі – від закупівлі матеріалів до організації робіт на майданчику.

Скільки житла ввели в експлуатацію у 2025 році

Попри тиск на будівельний ринок, у 2025 році в Україні ввели в експлуатацію 9,5 мільйона квадратних метрів житла. Це майже рівень довоєнних років, коли в країні в середньому здавали близько 10 мільйонів квадратних метрів на рік.

Найбільші обсяги припали на Київ і Київську область. Разом вони вивели на ринок 14 тисяч квартир – на 20% більше, ніж роком раніше. У самій столиці ввели 1,2 мільйона квадратних метрів житла.

У Києві найбільше нового житла збудували в Голосіївському районі – 266 тисяч квадратних метрів. У Дарницькому районі показник становив 132 тисячі квадратних метрів, а найменше житла ввели у Шевченківському районі – близько 63 тисячі квадратних метрів.

На столичному ринку найпопулярнішими залишаються однокімнатні квартири. Водночас помітнішим стає інтерес до життя на околицях міста.

Як дорожче будівництво вплине на ціни квартир

Дорожча собівартість поступово підштовхує вартість нового житла, але ціни на квартири не ростуть так само швидко, як витрати на будівництво. Причина – у нерівномірному попиті та обмеженій платоспроможності покупців.

Додатково ринок стримують слабка іпотека, дефіцит платоспроможних позичальників і жорсткі умови кредитування. Через це покупці частіше орієнтуються не на банківський кредит, а на довге розтермінування від забудовника.

Найпомітніше за рік новобудови подорожчали у Тернополі – на 26%. В Івано-Франківську, Хмельницькому та Вінниці зростання становило по 23%. В інших регіонах ціни змінювались помірніше – у межах 3 – 8%. Окремо активне здорожчання фіксують в Одесі.

У Києві динаміка значно стриманіша. Середня ціна на первинному ринку після початку повномасштабного вторгнення не має різких змін, а за останній рік зросла лише на 3%. Натомість Київська область рухається швидше: житло, яке приблизно на 30% дешевше за столичне, подорожчало на 11%.

Чому українці частіше обирають квартири з ремонтом "під ключ"

Як розповіла комерційна директорка будівельної компанії Маріанна Бігунець, попит на квартири з готовим ремонтом в Україні різко зріс і вже формує окремий сегмент ринку.

Найбільше квартир із ремонтом продають у західних областях, а також у Києві та Одесі. Водночас пропозиція розподіляється нерівномірно: близько 40% припадає на західні області, приблизно 45% – на Київ і область, ще 15% – на Одесу.