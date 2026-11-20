Навіть якщо покупець відповідає всім умовам програми "єОселя", банк може відмовити в іпотеці через саму нерухомість. Значення мають не лише ціна квартири чи будинку, а й вік, площа та юридичний статус житла.

Які обмеження щодо віку та типу житла діють у "єОселі"

За програмою "єОселя" можна придбати квартиру, приватний будинок або майнові права на житло, яке ще будують. Банк перевіряє вік нерухомості, її розташування та юридичний статус, пише Ощадбанк.

Військовослужбовці, представники сил безпеки й оборони, медики, педагоги, науковці та ветерани можуть купувати житло віком до 20 років у Чернігівській, Сумській, Харківській, Запорізькій та Херсонській областях. В інших регіонах і Києві для них діє обмеження до 3 років, також дозволена купівля житла на етапі будівництва. Для ВПО допустимий вік нерухомості становить до 20 років, а для решти учасників програми – до 3 років.

Важливо! За "єОселею" не можна придбати дачні та садові будинки, пам'ятки архітектури й житло з фондів тимчасового проживання. Нерухомість має розташовуватися на підконтрольній Україні території поза районами активних бойових дій. Якщо покупець обирає приватний будинок, земельна ділянка повинна мати відповідне цільове призначення та перебувати у власності продавця.

Які обмеження щодо площі та вартості житла діють у "єОселі"

Для квартир діють норми площі:

для однієї людини – до 52,5 квадратного метра;

для сім'ї з двох або трьох осіб – до 73,5 квадратного метра;

на кожного наступного члена сім'ї додається ще 21 квадратний метр;

максимальна площа квартири – 115,5 квадратного метра.

Для приватних будинків норми більші:

для однієї людини – до 62,5 квадратного метра;

для сім'ї з двох або трьох осіб – до 83,5 квадратного метра;

на кожного наступного члена сім'ї додається ще 21 квадратний метр;

максимальна площа будинку – 125,5 квадратного метра.

Для житла, введеного в експлуатацію не більш як 3 роки тому, дозволяється перевищення нормативної площі до 10%. Для старішої нерухомості такого винятку немає.

Нагадаємо, розмір першого внеску за програмою "єОселя" залежить від віку позичальника. Для українців віком до 26 років він становить від 10% вартості житла, а для старших – від 20%.