Купівля квартири через єОселю: скільки грошей потрібно мати на перший внесок з 1 листопада

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Який перший внесок потрібен для купівлі квартири за єОселею

Станом на 1 листопада 2026 року мінімальний початковий внесок за державною програмою єОселя залежить від віку позичальника. Згідно з умовами програми, українці віком до 25 років включно мають сплатити щонайменше 10% вартості житла, а громадяни від 26 років – не менш як 20%. Ці вимоги передбачені постановою Кабінету Міністрів України №856. Вони дозволяють молодшим покупцям розпочати придбання власної нерухомості з меншою сумою заощаджень.

Наприклад, якщо квартира коштує 2 мільйони гривень, покупцеві віком до 25 років потрібно підготувати від 200 тисяч гривень. Якщо позичальнику вже виповнилося 26 років, мінімальний внесок становитиме 400 тисяч гривень.

Важливо! Водночас це мінімальні показники, а фактична сума може бути більшою. Зокрема, якщо вартість квартири за договором купівлі-продажу перевищує її оціночну вартість, різницю покупець повинен покрити власними коштами до укладення кредитного договору.

Також додаткові кошти знадобляться, якщо площа або вартість квадратного метра обраної нерухомості перевищує нормативи програми. Таку різницю позичальник має покрити за рахунок початкового внеску.

Які зміни в єОселі діють з листопада та про що варто пам'ятати покупцям

У жовтні 2026 року уряд оголосив про оновлення умов програми єОселя. Зокрема, 15 жовтня Кабінет Міністрів ухвалив рішення щодо розширення можливостей кредитування молодих родин.

Для нової молодіжної моделі передбачили ступеневу процентну ставку: 7% річних протягом перших трьох років, 10% – з четвертого до десятого року та 12% – починаючи з одинадцятого року кредитування. Крім того, базова ставка може знижуватися на 2 відсоткові пункти за кожну дитину, народжену або усиновлену після оформлення іпотеки, але не нижче 0,1%.

Зверніть увагу! Ще одне нововведення стосується параметрів житла для молодих сімей: його вартість і площа можуть перевищувати нормативні показники програми до 40%. Водночас мінімальний перший внесок залишається прив'язаним до віку позичальника: 10% для громадян до 25 років включно та 20% для тих, кому виповнилося 26 років.

Потенційним учасникам програми також варто врахувати, що першого внеску недостатньо для покриття всіх витрат на придбання квартири. Під час оформлення іпотеки можуть знадобитися додаткові кошти на оцінку нерухомості, нотаріальні послуги, страхування та банківські комісії.

Перед поданням заявки варто перевірити відповідність обраної квартири вимогам програми та уточнити остаточний розрахунок у банку-партнері. Це допоможе заздалегідь визначити необхідну суму заощаджень і уникнути непередбачених витрат під час оформлення угоди.

До речі, нещодавно и писали, що квартири на вторинному ринку Львова продовжують дорожчати, причому найбільше за рік зросли ціни на двокімнатне житло. Водночас вартість квартир із ремонтом суттєво відрізняється залежно від району міста.