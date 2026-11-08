Різниця у десятки тисяч доларів: де у Львові найдешевші квартири з ремонтом

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Чи подорожчали квартири на вторинному ринку Львова

За даними ЛУН, у листопаді 2026 року медіанна вартість однокімнатної квартири на вторинному ринку Львова становить 75 тисяч доларів.

Двокімнатні квартири коштують 107 тисяч доларів, а трикімнатні – 140 тисяч доларів. За житло з чотирма та більше кімнатами доведеться заплатити близько 213 тисяч доларів.

За останній рік ціни на вторинне житло у Львові помітно зросли. Однокімнатні квартири подорожчали на 9%, двокімнатні – на 13%, а трикімнатні – на 12%.

Скільки коштують квартири з ремонтом у різних районах Львова

Ціни на квартири з ремонтом у Львові суттєво різняться залежно від району та кількості кімнат. Найдорожчі однокімнатні квартири продають у Сихівському районі, двокімнатні – у Шевченківському, а трикімнатні – у Галицькому.

Однокімнатні:

Сихівський – 113 тисяч доларів;

Шевченківський – 103 тисячі доларів;

Франківський – 100 тисяч доларів;

Личаківський – 85 тисяч доларів;

Залізничний – 78 тисяч доларів;

Галицький – 75 тисяч доларів.

Двокімнатні:

Шевченківський – 150 тисяч доларів;

Франківський – 145 тисяч доларів;

Личаківський – 138 тисяч доларів;

Сихівський – 135 тисяч доларів;

Галицький – 129 тисяч доларів;

Залізничний – 110 тисяч доларів.

Трикімнатні:

Галицький – 190 тисяч доларів;

Личаківський – 163 тисячі доларів;

Франківський – 155 тисяч доларів;

Сихівський – 139 тисяч доларів;

Шевченківський – 135 тисяч доларів.

Нагадаємо, у Києві квартири на вторинному ринку дешевшають. Медіанна вартість однокімнатного житла становить 67 тисяч доларів, двокімнатного – 98 тисяч доларів, а трикімнатного – 146 тисяч доларів.