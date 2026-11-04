Новобудови Києва дорожчають, а вторинка дешевшає: скільки коштують квартири

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Що відбувається на ринку нерухомості Києва

За даними щоквартального звіту ЛУН, у Києві скоротилися обсяги нового будівництва, а квартири в новобудовах продовжують дорожчати. На вторинному ринку спостерігається протилежна тенденція: ціни на житло в оголошеннях поступово знижуються.

За даними Держстату, у першому півріччі 2026 року в столиці розпочали будівництво 1 470 квартир і приватних будинків. За аналогічний період минулого року цей показник становив 4 248 об'єктів. Таким чином, обсяги нового будівництва скоротилися приблизно на 65%.

Скільки коштує квадратний метр у новобудовах столиці та передмістя

У жовтні 2026 року медіанна ціна квадратного метра в новобудовах Києва становила 65 тисяч гривень. За останні пів року житло подорожчало на 11,7%, проте зміни вартості відрізняються залежно від класу житлового комплексу.

Найдорожчими залишаються квартири преміумкласу, де квадратний метр коштує 158 тисяч гривень. У бізнес-класі ціна зросла на 4,7%, до 83 300 гривень. Найбільше подорожчало житло комфорт-класу: на 10,6%, до 56 300 гривень за квадратний метр. Натомість в економкласі ціни знизилися на 7,3%, до 40 500 гривень.

У Київській області медіанна вартість квадратного метра становить 43 тисячі гривень, що на 20,5% більше, ніж торік. Продаж квартир відкрито у 237 житлових комплексах області. З початку 2026 року забудовники Київщини виставили на продаж 9 208 квартир, тоді як у столиці з'явилося 7 674 нові пропозиції. Водночас у Києві повністю розпродали понад 10 тисяч квартир.

Яка реальна прірва між цінниками в оголошеннях і вартістю угод на вторинці

На вторинному ринку Києва за останні пів року подешевшали квартири всіх типів. Найбільше знизилася медіанна ціна двокімнатного житла: на 12,5%, зі 112 до 98 тисяч доларів. Трикімнатні квартири подешевшали на 8,75%, до 146 тисяч доларів, а однокімнатні на 5,6%, до 67 тисяч доларів.

Водночас фактична вартість проданого житла суттєво відрізняється від цін, зазначених в оголошеннях:

Однокімнатні квартири – 67 тисяч доларів в оголошеннях проти 57 тисяч доларів за результатами продажів.

– 67 тисяч доларів в оголошеннях проти 57 тисяч доларів за результатами продажів. Двокімнатні квартири – 98 тисяч доларів в оголошеннях проти 66 500 доларів за результатами продажів.

– 98 тисяч доларів в оголошеннях проти 66 500 доларів за результатами продажів. Трикімнатні квартири – 146 тисяч доларів в оголошеннях проти 86 тисяч доларів за результатами продажів.

При цьому квартири в Києві почали продаватися швидше. Однокімнатне та двокімнатне житло перебуває у продажу в середньому 35 днів. Торік на пошук покупця зазвичай витрачали 47 – 48 днів.

Як змінювалася вартість житла в Києві залежно від типу будинку

Нагадаємо, що на ціноутворення у столиці суттєво впливають технічні характеристики та рік забудови житлового фонду. Найдорожчим сегментом залишаються дореволюційні будинки в центрі Києва, де квадратний метр у середньому коштує 2 410 доларів, тоді як у спецпроєктах 1991 – 2010 років за метр просять 1 490 доларів, а в хрущовках і панельках – лише 1 230 – 1 270 доларів.

Крім того, як раніше розповідалося, вартість однокімнатних квартир у Києві кардинально залежить від локації та ремонту. Якщо на Деснянському масиві житло під ремонт стартує від 35 900 доларів, то на Печерську з якісним оздобленням сягає рекордних 165 000 доларів.