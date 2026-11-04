Новые дома в Киеве дорожают, а вторичное жилье дешевеет: сколько стоят квартиры

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Что происходит на рынке недвижимости Киева

По данным ежеквартального отчета ЛУН, в Киеве сократились объемы нового строительства, а квартиры в новостройках продолжают дорожать. На вторичном рынке наблюдается противоположная тенденция: цены на жилье в объявлениях постепенно снижаются.

По данным Госстата, в первом полугодии 2026 года в столице начали строительство 1 470 квартир и частных домов. За аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 4 248 объектов. Таким образом, объемы нового строительства сократились примерно на 65%.

Сколько стоит квадратный метр в новостройках столицы и пригорода

В октябре 2026 года медианная цена квадратного метра в новостройках Киева составляла 65 тысяч гривен. За последние полгода жилье подорожало на 11,7%, однако изменения стоимости различаются в зависимости от класса жилого комплекса.

Самыми дорогими остаются квартиры премиум-класса, где квадратный метр стоит 158 тысяч гривен. В бизнес-классе цена выросла на 4,7%, до 83 300 гривен. Больше всего подорожало жилье комфорт-класса: на 10,6%, до 56 300 гривен за квадратный метр. Зато в эконом-классе цены снизились на 7,3%, до 40 500 гривен.

В Киевской области медианная стоимость квадратного метра составляет 43 тысячи гривен, что на 20,5% больше, чем в прошлом году. Продажа квартир открыта в 237 жилых комплексах области. С начала 2026 года застройщики Киевской области выставили на продажу 9 208 квартир, тогда как в столице появилось 7 674 новых предложения. В то же время в Киеве полностью распродали более 10 тысяч квартир.

Какова реальная разница между ценами в объявлениях и стоимостью сделок на вторичном рынке

На вторичном рынке Киева за последние полгода подешевели квартиры всех типов. Больше всего снизилась медианная цена двухкомнатного жилья: на 12,5%, со 112 до 98 тысяч долларов. Трехкомнатные квартиры подешевели на 8,75%, до 146 тысяч долларов, а однокомнатные – на 5,6%, до 67 тысяч долларов.

В то же время фактическая стоимость проданного жилья существенно отличается от цен, указанных в объявлениях:

Однокомнатные квартиры – 67 тысяч долларов в объявлениях против 57 тысяч долларов по результатам продаж.

– 67 тысяч долларов в объявлениях против 57 тысяч долларов по результатам продаж. Двухкомнатные квартиры – 98 тысяч долларов в объявлениях против 66 500 долларов по итогам продаж.

– 98 тысяч долларов в объявлениях против 66 500 долларов по итогам продаж. Трехкомнатные квартиры – 146 тысяч долларов в объявлениях против 86 тысяч долларов по итогам продаж.

При этом квартиры в Киеве стали продаваться быстрее. Однокомнатные и двухкомнатные квартиры находятся в продаже в среднем 35 дней. В прошлом году на поиск покупателя обычно уходило 47–48 дней.

Как менялась стоимость жилья в Киеве в зависимости от типа дома

Напомним, что на ценообразование в столице существенно влияют технические характеристики и год постройки жилого фонда. Самым дорогим сегментом остаются дореволюционные дома в центре Киева, где квадратный метр в среднем стоит 2 410 долларов, тогда как в спецпроектах 1991–2010 годов за метр просят 1 490 долларов, а в хрущевках и панельных домах – всего 1 230–1 270 долларов.

Кроме того, как сообщалось ранее, стоимость однокомнатных квартир в Киеве кардинально зависит от местоположения и состояния ремонта. Если в Деснянском массиве жилье под ремонт стоит от 35 900 долларов, то на Печерске с качественной отделкой цена достигает рекордных 165 000 долларов.