У Києві найдорожчі квартири продають не в новобудовах: де ціни найвищі

Скільки коштують квартири в Києві залежно від року забудови

За даними ЛУН, у жовтні 2026 року найдорожчий квадратний метр у Києві продають у дореволюційних будинках, зведених до 1918 року, – у середньому за 2 410 доларів.

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У новобудовах після 2010 року його вартість становить 1 910 доларів, а у сталінках – 1 790 доларів. У будинках за спецпроєктами 1991 – 2010 років квадратний метр коштує 1 490 доларів.

Найдешевше житло в хрущовках і панельках, де за квадратний метр просять 1 270 та 1 230 доларів відповідно.

Вартість однокімнатних квартир також суттєво відрізняється залежно від року забудови. Найдорожче таке житло продають у дореволюційних будинках, тоді як найменше доведеться заплатити за квартири в хрущовках і панельках. У жовтні ціни такі:

Дореволюційні будинки – 110 тисяч доларів.

Сталінки – 79 тисяч доларів.

Новобудови після 2010 року – 77 тисяч доларів.

Будинки за спецпроєктами – 65 тисяч доларів.

Хрущовки та панельки – по 44 тисячі доларів.

Чому квартири в дореволюційних будинках дорожчі за новобудови

Однією з причин високих цін на квартири в дореволюційних будинках може бути їхнє розташування в центральних районах Києва. Таке житло часто має високі стелі, просторі кімнати та архітектурні особливості, які рідше трапляються в сучасних будинках.

Зверніть увагу! На ціну також може впливати історична цінність будівлі. Проте сам по собі вік будинку не робить квартиру дорожчою, адже важливу роль відіграють її стан і розташування.

Хрущовки та панельки, навпаки, часто поступаються новішим будинкам за комфортом. У таких квартирах зазвичай невеликі кухні, тісні санвузли та планування, які не завжди відповідають потребам сучасних покупців.

Додаткові витрати можуть виникнути через зношені комунікації, застарілу електропроводку та недостатнє утеплення будинку. Тому при купівлі такого житла доводиться враховувати не лише його вартість, а й можливі витрати на ремонт та оновлення квартири.

Нагадаємо, при купівлі квартири в новобудові українці частіше звертають увагу не лише на ціну та розташування, а й на безпеку, енергоавтономність і можливість швидкого заселення. Водночас більшості вимог покупців відповідають лише 15% нових житлових комплексів.