Лише 15% новобудов відповідають вимогам покупців: на що звернути увагу при купівлі житла

На що звертають увагу покупці квартир у новобудовах

Покупці новобудов дедалі частіше звертають увагу на п'ять критеріїв: швидке заселення, кінцеву вартість квартири, доступність першого внеску та щомісячних платежів, безпеку й енергоавтономність будинку, розповіла 24 Каналу комерційна директорка будівельної компанії GAZDA Маріанна Бігунець.

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Для частини квартир комфорт-класу прийнятним варіантом може бути перший внесок від 400 тисяч гривень із подальшими платежами до 40 тисяч гривень на місяць. Однак ці суми орієнтовні й залежать від вартості конкретної квартири, строку розтермінування та розміру початкового платежу.

Не менш важливою для покупців стає безпека житлового комплексу. Вони звертають увагу на наявність укриття або підземного паркінгу. Зокрема, перевіряють, чи працюватимуть опалення, водопостачання, насоси, ліфти, освітлення місць загального користування та системи контролю доступу.

За оцінками GAZDA, у західних областях України більшості цих вимог наразі відповідають до 15% нових житлових комплексів. Водночас на первинному ринку поступово зростає інтерес до квартир із готовим ремонтом, у які можна заселитися відразу після купівлі.

Зараз поступово формується новий продукт: готове середовище, куди людина може заїхати й відразу жити. Покупцеві не доведеться окремо шукати дизайнерів, будівельників, закуповувати матеріали й місяцями контролювати ремонт. Тому цілком можливо, що житло з "голими стінами" поступово втрачатиме свою вагу, а готові квартири можуть стати повноцінним масовим сегментом первинного ринку– зазначає Маріанна Бігунець.

За прогнозом експертки, в осінньо-зимовий період забудовники можуть активніше поєднувати готовий ремонт із розтермінуванням, фіксацією вартості житла та спеціальними умовами першого внеску.

Що перевірити перед купівлею квартири з готовим ремонтом

Перед придбанням квартири варто переконатися, що будинок введений в експлуатацію, перевірити документи на житло та з'ясувати, за якою юридичною схемою відбуватиметься купівля. Також потрібно оцінити якість виконаного ремонту та перевірити роботу інженерних систем.

Зверніть увагу! Важливо заздалегідь уточнити, що саме забудовник включає у поняття готового ремонту. Зокрема, які матеріали використані для оздоблення та чи входять у вартість квартири сантехніка, міжкімнатні двері, освітлення, меблі, кухня й інше обладнання. Комплектація може відрізнятися, тому це потрібно з'ясувати ще до підписання договору.

Якщо квартира купується в розтермінування, особливу увагу слід приділити фінансовим умовам. Покупцеві потрібно перевірити, чи фіксується кінцева вартість житла, чи передбачена валютна або інша індексація платежів, а також які наслідки матиме їх прострочення.

Крім того, варто з'ясувати, чи можна достроково погасити залишок без додаткових витрат і коли саме покупець отримає ключі, право проживання та право власності на квартиру.

Як наголошує Маріанна Бігунець, перевага готової квартири полягає в тому, що покупець може одразу побачити, за що платить. Водночас можливість швидкого заселення не повинна ставати причиною поспішного рішення, особливо якщо житло купується в розтермінування.

Нагадаємо, восени 2026 року попит на купівлю готових квартир у розтермінування може зрости на 30% порівняно з літом. У деяких житлових комплексах перший внесок становить від 10% вартості житла, а строк виплат може сягати 3 – 5 років.