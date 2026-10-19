Як зміниться попит на розтермінування готових квартир

У жовтні – грудні 2026 року попит на розтермінування готового житла від забудовників може зрости в середньому на 30% порівняно з літнім періодом, розповіла у коментарі 24 Каналу Маріанна Бігунець, комерційна директорка будівельної компанії GAZDA.

При цьому до 90% нових запитів на розтермінування можуть стосуватися квартир у вже введених в експлуатацію або майже готових до заселення будинках, зокрема квартир із ремонтом під ключ.

Раніше розтермінування переважно використовували для купівлі квартир на етапі будівництва, однак зараз покупці дедалі частіше цікавляться можливістю платити частинами за готове житло.

Маріанна Бігунець Комерційна директорка будівельної компанії GAZDA Покупець хоче поєднати речі, які ще кілька років тому рідко зустрічалися в одному житловому комплексі: не чекати завершення будівництва, одразу отримати готове житло за принципом "купив і живи" і водночас не викладати всю суму в день угоди. Саме тому розтермінування готових і облаштованих квартир може стати однією з головних особливостей первинного ринку цієї осені та зими.

За словами експертки, війна змінила пріоритети покупців на первинному ринку нерухомості. Через ризики, пов'язані з ракетними обстрілами та невизначеністю щодо завершення будівництва, частина покупців не хоче вкладати гроші у квартири на початкових етапах зведення будинків. Можливість швидкого заселення стає важливим аргументом під час вибору квартири.

На яких умовах можна купити готову квартиру на виплат

За прогнозом експертки, попит матимуть безвідсоткові програми розтермінування строком до 3–5 років. У деяких житлових комплексах початковий внесок може становити від 10% вартості квартири. Конкретні умови залежать від забудовника, ступеня готовності будинку, строку виплат і моменту передачі житла покупцеві.

За оцінками аналітиків GAZDA, у західних областях України квартири з повністю готовим ремонтом становлять близько 20% пропозиції житла, готового до заселення. Переважно такі квартири пропонують у житлових комплексах комфорт- та бізнес-класу.

Важливо! Через обмежену пропозицію та можливе сезонне зростання попиту вже до листопада частка непроданих квартир із повним ремонтом у найбільш популярних готових житлових комплексах може скоротитися приблизно до 5% від доступної пропозиції.

Квартира з готовим ремонтом у введеному в експлуатацію будинку може коштувати приблизно на 30–50% дорожче, ніж житло в проєкті, будівництво якого завершене приблизно наполовину.

Готову квартиру не варто автоматично вважати вигідною інвестицією. Її перевага полягає в тому, що покупець одразу отримує житло, яке можна використовувати для проживання, а за сприятливих умов – здавати в оренду або згодом продати.

Нагадаємо, вартість квартир у новобудовах Києва суттєво відрізняється залежно від району та класу житла. У жовтні 2026 року медіанна стартова ціна становить 1 440 доларів за квадратний метр, а найдорожчі квартири пропонують у Печерському районі столиці.