Как изменится спрос на рассрочку при покупке готовых квартир

В октябре – декабре 2026 года спрос на рассрочку готового жилья от застройщиков может вырасти в среднем на 30% по сравнению с летним периодом, рассказала в комментарии 24 Каналу Марианна Бигунец, коммерческий директор строительной компании GAZDA.

При этом до 90% новых запросов на рассрочку могут касаться квартир в уже введенных в эксплуатацию или почти готовых к заселению домах, в частности квартир с ремонтом "под ключ".

Раньше рассрочку в основном использовали для покупки квартир на этапе строительства, однако сейчас покупатели все чаще интересуются возможностью платить частями за готовое жилье.

Марианна Бигунец Коммерческий директор строительной компании GAZDA Покупатель хочет совместить вещи, которые еще несколько лет назад редко встречались в одном жилом комплексе: не ждать завершения строительства, сразу получить готовое жилье по принципу "купил и живи" и в то же время не выкладывать всю сумму в день заключения сделки. Именно поэтому рассрочка оплаты готовых и обустроенных квартир может стать одной из главных особенностей первичного рынка этой осенью и зимой.

По словам эксперта, война изменила приоритеты покупателей на первичном рынке недвижимости. Из-за рисков, связанных с ракетными обстрелами и неопределенностью относительно завершения строительства, часть покупателей не хочет вкладывать деньги в квартиры на начальных этапах возведения домов. Возможность быстрого заселения становится важным аргументом при выборе квартиры.

На каких условиях можно купить готовую квартиру в рассрочку

По прогнозу эксперта, спросом будут пользоваться беспроцентные программы рассрочки сроком до 3–5 лет. В некоторых жилых комплексах первоначальный взнос может составлять от 10% стоимости квартиры. Конкретные условия зависят от застройщика, степени готовности дома, срока выплат и момента передачи жилья покупателю.

По оценкам аналитиков GAZDA, в западных областях Украины квартиры с полностью готовым ремонтом составляют около 20% предложения жилья, готового к заселению. Преимущественно такие квартиры предлагаются в жилых комплексах комфорт- и бизнес-класса.

Важно! Из-за ограниченного предложения и возможного сезонного роста спроса уже к ноябрю доля непроданных квартир с полным ремонтом в наиболее популярных готовых жилых комплексах может сократиться примерно до 5% от доступного предложения.

Квартира с готовым ремонтом в введенном в эксплуатацию доме может стоить примерно на 30–50% дороже, чем жилье в проекте, строительство которого завершено примерно наполовину.

Готовую квартиру не стоит автоматически считать выгодной инвестицией. Ее преимущество заключается в том, что покупатель сразу получает жилье, которое можно использовать для проживания, а при благоприятных условиях – сдавать в аренду или впоследствии продать.

Напомним, стоимость квартир в новостройках Киева существенно различается в зависимости от района и класса жилья. В октябре 2026 года медианная стартовая цена составляет 1 440 долларов за квадратный метр, а самые дорогие квартиры предлагаются в Печерском районе столицы.