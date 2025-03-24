Складений, як 3D-пазл: в Осло є офісний центр, який можна легко розібрати

Офісна будівля HasleTre в Осло збудована зі скріплених дерев'яних елементів. Їх можна розібрати та повторно використати.

Будівля спроєктована Oslotre Architects і її зібрали як дерев'яний 3D-пазл. Про це 24 Канал розповідає з посиланням на Archdaily.

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Що відомо про офісну будівлю HasleTre

HasleTre – п'ятиповерхова офісна будівля, яка має площу у 3 тисячі квадратних метрів та складається з 5 поверхів. Її збудували зі скріплених дерев'яних елементів, які можна розібрати та використати повторно.

У будівлі стовпи та балки з клеєного бруса з'єднані із буковими дюбелями, а стіни й плити CLT закріплені за допомогою спеціальних з'єднувачів X-fix. Це дало можливість уникнути використання сталі та алюмінію для з'єднань.

Крім того, конструкція розроблена так, аби її легко можна було адаптувати до змін у використанні протягом експлуатації. Якщо будівля стане неактуальною у теперішньому вигляді, то її зможуть легко розібрати. Матеріали та компоненти будуть збережені і їх зможуть використати ще раз.

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Який вигляд має будівля

Вентиляційні агрегати, акустичні стельові плити, сантехніка та підлога – усе це можна за потреби перенести в інші частини будівлі. 60% меблів виготовили з перероблених матеріалів, а 40% – з біорозкладаних або промислових відходів, зокрема пластику, який витягли з океану.

Інтер'єр будівлі здебільшого формують відкриті дерев'яні, пробкові та вовняні матеріали. Поверхні закріплені дерев'яними цвяхами, а не шурупами. Використання цих матеріалів має можливість зменшити енергоспоживання.

Навесні 2023 року цю оригінальну офісну будівлю відзначили нагородою Норвезької будівельної індустрії.

Нагадаємо, раніше український стартап Lemki Robotix надрукував 3D-будиночок на колесах із перероблених пластикових пляшок. Його за потреби можна збільшити або ж повністю переробити.