Під час купівлі квартири українцям доводиться враховувати не лише вартість самого житла, а й додаткові витрати на оформлення угоди. Зокрема, виникає питання, хто повинен оплачувати послуги нотаріуса – покупець, продавець чи обидві сторони.

Хто за законом оплачує послуги нотаріуса під час купівлі квартири

В Україні немає універсального правила, яке зобов'язує виключно покупця або продавця оплачувати послуги нотаріуса під час оформлення договору купівлі-продажу квартири. Зазвичай це питання вирішується за домовленістю між сторонами угоди. Якщо сторони звертаються до приватного нотаріуса, вартість його послуг визначається індивідуально. Відповідно до статті 31 Закону України "Про нотаріат", приватні нотаріуси самостійно встановлюють розмір плати за вчинення нотаріальних дій за домовленістю з фізичною або юридичною особою.

Тому покупець і продавець можуть домовитися про різні варіанти оплати: усю суму сплачує покупець, усі витрати бере на себе продавець або сторони ділять їх порівну. Найчастіше витрати на нотаріальне оформлення бере на себе покупець, однак це радше поширена практика, а не обов'язкова законодавча вимога.

Зверніть увагу! Інші правила діють у разі звернення до державного нотаріуса. За посвідчення договору купівлі-продажу нерухомості справляється державне мито, ставка якого відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито" становить 1% від суми договору. За роз'ясненням Державної податкової служби, його сплачує особа, в інтересах якої вчиняється нотаріальна дія. Водночас покупець і продавець можуть домовитися про розподіл цієї суми.

Які ще витрати потрібно врахувати під час оформлення угоди

Окрім оплати нотаріуса, під час купівлі квартири потрібно враховувати обов'язковий збір на державне пенсійне страхування. Його розмір становить 1% від вартості нерухомості, зазначеної в договорі купівлі-продажу. Цей платіж за загальним правилом здійснює покупець. Водночас законодавство передбачає винятки. Зокрема, від сплати пенсійного збору звільняються громадяни, які придбавають житло вперше, за умови підтвердження відповідного права.

Зауважимо! Також під час оформлення угоди можуть виникнути додаткові витрати на оцінку нерухомості, отримання необхідних документів, банківські перекази та інші супутні послуги. Їхній розмір залежить від конкретної угоди та домовленостей між сторонами.

Важливо заздалегідь з'ясувати у нотаріуса повний перелік платежів, які необхідно здійснити для посвідчення договору та державної реєстрації права власності. Це допоможе покупцеві й продавцю уникнути непорозумінь безпосередньо перед підписанням документів.

Отже, витрати на послуги приватного нотаріуса під час купівлі квартири сторони можуть розподілити на власний розсуд. Натомість пенсійний збір у розмірі 1% за загальним правилом сплачує покупець, якщо він не має законних підстав для звільнення від цього платежу.

Нещодавно ми писали, що відсутність офіційного працевлаштування не завжди означає, що людина не зможе придбати житло за державною програмою єОселя. Водночас банки перевіряють платоспроможність позичальника, тому важливо розуміти, які доходи можна врахувати та якими документами їх підтвердити.