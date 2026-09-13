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Нерухомість Аналітика ринку Від 35 до 600 тисяч гривень на місяць: скільки коштує оренда автономного будинку під Києвом
13 вересня, 20:33
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Від 35 до 600 тисяч гривень на місяць: скільки коштує оренда автономного будинку під Києвом

Ксенія Войновська

Оренда енергонезалежного будинку на Київщині може коштувати від 35 тисяч до кількох сотень тисяч гривень на місяць. Найдорожче обійдуться великі автономні будинки у престижних передмістях.

Скільки коштує оренда енергонезалежного будинку на Київщині

За даними ЛУН, у серпні 2026 року медіанна вартість оренди будинку в Київській області становила 2 500 доларів на місяць. Це найвищий показник за останні два роки та на 25% більше, ніж у серпні 2025 року, пише The Page.

У Бучі, Ірпені, Гостомелі, Білогородці та на Борщагівках компактний будинок або таунхаус можна шукати приблизно від 35 – 60 тисяч гривень на місяць, 
– розповіла експертка Вікторія Берещак.

Новий будинок площею 120 – 180 квадратних метрів із ремонтом, генератором або акумуляторною системою та автономним опаленням коштує переважно 70 – 100 тисяч гривень. У Гатному, Крюківщині, Чабанах і Ходосівці ціни становлять приблизно 80 – 120 тисяч гривень.

Дорожче житло пропонують у Козині, Романкові та Підгірцях. Там оренда автономних будинків стартує орієнтовно від 100 – 150 тисяч гривень на місяць. Великі будинки в котеджних містечках із генератором, охороною, басейном або виходом до води можуть коштувати 200 – 400 тисяч гривень, а окремі резиденції – 500 – 600 тисяч гривень і більше.

Сам генератор ще не означає повну автономність. Без зовнішньої мережі мають працювати опалення, водопостачання, каналізація, освітлення, зв'язок, інтернет і системи доступу.

Також варто враховувати витрати на пальне та обслуговування генератора, опалення, охорону й утримання території. Наприклад, будинок за 80 тисяч гривень із поганим утепленням та електричним опаленням може обходитися дорожче, ніж об'єкт за 100 тисяч із газовим опаленням, тепловим насосом і кращою енергоефективністю.

Як автономність впливає на вартість оренди житла

У 2026 році енергонезалежність стала важливішим фактором для орендарів, ніж торік. Напередодні зими орендарі особливо часто звертають увагу на резервне живлення.

За даними OLX Нерухомість, однокімнатні квартири з резервним живленням у Києві дорожчі за аналогічні квартири без нього на 34%. У Львові різниця становить 19,7%, а в Одесі – 19%.

Вищу ціну пояснюють витратами власників та ОСББ на генератори, акумулятори, інвертори й інше резервне обладнання. Частину цих витрат закладають у вартість оренди.

Нагадаємо, у липні 2026 року в більшості регіонів України орендарі найактивніше шукали будинки. Зокрема, у Кіровоградській та Полтавській областях на одне оголошення припадало по 52 відгуки, тоді як у Київській області – близько 10.

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